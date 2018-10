La Pupa e il secchione, Teo Mammucari conduttore: svelata data di inizio

Torna La Pupa e il secchione, Teo Mammucari alla conduzione del programma in onda da febbraio

La notizia è ormai ufficiale, La Pupa e il secchione torna in onda su Italia Uno. Il fortunato programma targato Mediaset è pronto a tornare protagonista del palinsesto con l’arrivo del nuovo anno. Secondo alcune indiscrezioni infatti la trasmissione potrebbe tornare in onda a partire dal mese di febbraio. Ma chi sarà il conduttore?

Pare che alla guida del programma ci sarà Teo Mammucari. Ancora top secret invece il nome della pupa che potrebbe affiancarlo in questa nuova avventura. Tra gli addetti ai lavori sembra stia rimbalzando un nome top e in grande ascesa della televisione italiana. Mammucari, attualmente impegnato nel ruolo di quarto giudice di Tú sí que vales per il terzo anno consecutivo, al momento non commenta la notizia nè rivela qualcosa di più su quanto finora trapelato. La seconda, e finora ultima edizione del programma, è andata in onda ormai quasi dieci anni fa, nel 2010.

La Pupa e il secchione, dagli Usa un format di successo

La Pupa e il secchione ha debuttato in Italia nel 2006. Il programma di Italia Uno è stata la versione italiana del reality show Beauty and the Geek, trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti d’America nel 2005. Definito dagli autori come un “esperimento sociale”, il format originale è prodotto da Ashton Kutcher e Nick Santora. In Italia la conduzione della prima edizione del programma era stata affidata a Federica Panicucci, affiancata da Enrico Papi. La seconda edizione della trasmissione è invece andata in onda nel 2010, a condurla Paola Barale sempre con il supporto di Papi. Il format del programma vede sfidarsi otto coppie, ciascuna formata da donne bellissime e attraenti e giovani “secchioni”dediti allo studio e poco portati per la vita sociale.

Teo Mammucari conduce la nuova edizione de La pupa e il secchione

Se tutto verrà confermato sarà Teo Mammucari a guidare la nuova edizione de La Pupa e il secchione. Smentite dunque le voci che parlavano di Simona Ventura alla guida del programma. A partire da febbraio 2019, il conduttore potrebbe così tornare protagonista della prima serata Mediaset con un format che in passato ha conquistato consensi, soprattutto tra il pubblico più giovane e lanciato personaggi come Omar Monti, Francesca Cipriani e Ludovica Leoni. Non resta dunque che aspettare per avere conferme in tal senso e scoprire anche i nomi di chi affiancherà il conduttore in questa nuova avventura.