Tentatori Temptation Island Vip 2019: Spy svela in anteprima i nomi

View this post on Instagram

Ex corteggiatori di #UominieDonne, modelli e influencer sono partiti per la Sardegna, dove sono già in corso le registrazioni della seconda edizione di #TemptationIslandVip 🌴 Tra le fila dei “tentatori”, diversamente da quanto trapelato online, non ci sono né Nicolò Brigante, né Giorgia Caldadulo e Megghi Galo. "Spy" nel numero in edicola venerdì 30 agosto rivela i nomi dei single del programma. A far traballare le coppie spetterà all'ex corteggiatore del trono Over Michele Loprieno, all'ex corteggiatore di Nilufar Addati Alessandro Catania e al modello tutto pettorali e addominali David Nenci. Gli uomini, invece, dovranno fare i conti con la peruviana Paula Manzanal, piombata agli onori della cronaca per aver fatto perdere la testa a Cristiano Ronaldo, ma anche Marta Krevsun (già vista a “Temptation” nella seconda stagione), l'influencer Cecilia Zagarrigo e l'ex corteggiatrice Federica Francia. Chi riuscirà a resistere? Lo scopriremo dal 19 settembre, su Canale 5, con la conduzione di Alessia Marcuzzi