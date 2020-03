Il tentatore di Serena Enardu, Alessandro Graziani, positivo al test antidoping

Nuova polemica per Alessandro Graziani. Questa volta non c’entra Serena Enardu, la web influencer che ha tentato a Temptation Island Vip, bensì il suo impegno nella pallavolo. Il giocatore è stato trovato positivo al test antidoping e per questo la sua attività sportiva è stata temporaneamente sospesa. La decisione è stata presa dal Tribunale Nazionale Antidoping che in un comunicato ha fatto sapere: “ La prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, su richiesta della PNA, ha provveduto alla sospensione in via cautelare dello schiacciatore del Sabaudia Alessandro Graziani. Rilevato che l’atleta in questione è risultato positivo al controllo disposto dal Ministero della Salute al termine della gara Fipav Campionato serie A3 ‘Menghi Shoes Macerata – Gestioni e Soluzioni Sabaudia’ dello scorso 9 febbraio ”. Successivamente il presidente del Sabaudia, squadra dove fino a qualche giorno fa giocava lo schiacciatore, ha provveduto a rescindere il contratto.

Alessandro Graziani dopo il test antidoping: le parole del presidente del Sabaudia Pallavolo

“Siamo affranti per la notizia, che ci ha colto di sorpresa. Conoscendo Alessandro per la sua serietà, sempre dimostrata in campo agonistico, siamo profondamente addolorati ma dobbiamo rescindere immediatamente il contratto che ci lega all’atleta per difendere i valori che hanno sempre caratterizzato il Volley Sabaudia. Probabilmente può essere stata una sciocchezza, compiuta in un momento di debolezza, ma noi in primis rispettiamo lo spirito del provvedimento cautelare emesso dal TNA su richiesta della Procura Nazionale Antidoping, in secondo luogo riteniamo che le ragioni dei valori che ispirano il nostro sport debbano essere la guida per la gestione delle nostre squadre”, ha fatto sapere il Presidente Alessandro Pozzuoli.

Temptation Island Vip e Uomini e Donne: le parole di Alessandro Graziani

Alessandro Graziani ha dato la sua versione dei fatti su Instagram, dove è molto seguito. “Mi scuso con la società e la mia squadra per il disagio che ho causato. Chi mi conosce sa quanto ho dato e quanto darò ancora per questo sport. Ho commesso un errore che interromperà la mia stagione ma non la mia carriera; salterò gli ultimi due mesi di campionato ma mi farò trovare più forte e pronto di prima la prossima stagione, con la consapevolezza che certi sbagli non devono più ripetersi. Mi auguro che il mio errore sia d’aiuto alle generazioni future a non commettere lo stesso sbaglio. Siamo umani, capita di sbagliare ma l’essere uomo ti fa rendere conto anche quando si sbaglia”, ha fatto sapere l’ex tentatore.

La carriera di Alessandro Graziani tra pallavolo e televisione

Il 28enne è diventato noto in tv la scorsa estate per aver tentato Serena Enardu a Temptation Island Vip. La vicinanza con Alessandro ha spinto Serena a mollare il fidanzato storico, il cantante Pago. Di recente si è parlato di un rapporto intimo tra Graziani e la Ernardu lontano dalle telecamere ma l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha prontamente smentito tutto. Qualche mese fa il pallavolista è tornato in tv: da settimane stava corteggiando le nuove troniste Sara e Giovanna a Uomini e Donne.