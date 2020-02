Serena e Pago, Alessandro Graziani dice ‘basta’: “Non dipende da me”

Serena Enardu e Pago, Alessandro Graziani dice ‘basta’: ora vuole pensare solo al suo percorso a Uomini e Donne

Alessandro Graziani sembra non avere più alcuna intenzione di tornare sulla questione riguardante Serena Enardu. Il corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne è convinto che la ‘storia’ con Serena appartenga ormai al passato. Ora, infatti, l’ex tentatore di Temptation Island Vip vorrebbe solo godersi questo percorso al Trono Classico, senza dover pensare a quanto accaduto con la Enardu. Il ragazzo ci tiene a precisare che tra loro è rimasta solo un’amicizia. Attualmente c’è questo rapporto poiché hanno condiviso un’esperienza che ha portato entrambi a provare delle sensazioni forti. Non solo, oggi Alessandro in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine si dice convinto di un dettaglio: non è lui il motivo per cui la storia tra Serena e Pago è finita qualche mese fa. Graziani, infatti, è certo di essere stato per la Enardu solo un complice con cui potersi sfogare.

Serena Enardu rappresenta solo il passato per Alessandro Graziani: “Penso se ne sia parlato già abbastanza”

“Penso se ne sia parlato già abbastanza. Se non fosse già chiaro, adesso voglio godermi questo percorso a Uomini e Donne senza dover pensare a una storia che, per quanto abbia rappresentato un’esperienza forte, appartiene al passato”, dichiara Alessandro nella sua nuova intervista, quando gli viene chiesto se vorrebbe precisare ancora qualcosa sulla Enardu. “Probabilmente quando Serena ha capito di aver chiuso una storia di sette anni in quel modo, si è accorta di aver fatto qualche errore di valutazione. Ora il loro destino lo decideranno insieme e non dipende sicuramente da me, come non è mai dipeso”, continua il corteggiatore di Giovanna. In questo modo, Alessandro cerca di mettere la parola fine a tutto ciò che riguarda lui e il rapporto nato con Serena a Temptation Island Vip.

Alessandro Graziani a Uomini e Donne alla corte di Giovanna Abate

Ricordiamo che Alessandro si è ritrovato a dover rispondere ad alcune domande di Alfonso Signorini, qualche settimana fa, proprio all’interno del programma di Maria De Filippi. Ora intende proseguire il suo percorso nella trasmissione, alla corte di Giovanna. Nella sua intervista, Graziani ammette di essere felice che la Abate ora possa riscattarsi, dopo il ‘no’ di Giulio Raselli. Ma il corteggiatore ammette che gli ha fatto piacere vedere Sara Shaimi interessata a conoscerlo.