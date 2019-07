Temptation, Vittorio, scatta il bacio con Vanessa: la reazione di Katia. Poi il cortocircuito nei ruoli: Collina e il tentatore Nicolas d’accordo sul comportamento della ‘fotonica’

Chi l’avrebbe mai detto che sul finale del reality Katia la ‘fotonica’ si sarebbe trovata dall’altra parte della barricata rispetto al fidanzato Vittorio. Eh sì, perché dopo le prime puntate la Fanelli pareva trovarsi a suo agio nella temporanea vita da single e da corteggiata, mentre il compagno rincorreva e si disperava per la sua dolce metà. Poi è scattato qualcosa, una scintilla chiamata Vanessa. La tentatrice e Collina si sono avvicinati sempre più e nell’ultima puntata di Temptation Island sono addirittura arrivati al bacio in riva al mare. Le telecamere della produzione, come al solito, sono state ben attente a ‘riprendere e non riprendere’ ma pare che l’incontro di labbra sia avvenuto. E se anche non fosse, poco cambia: Vittorio pare proprio aver levato gli ormeggi con la single.

Nicolas a Katia: “Magari Vittorio vede solo questo tuo lato un po’ superficiale…”

“Se la bacia pure… perché non se la porta fuori?” ha commentato una sconsolata Katia nel vedere la complicità tra Vittorio e Vanessa. Collina sembra ormai essersi invaghito profondamente della tentatrice. Addirittura, visionando i filmati della Fanelli e del single Nicolas, non ha provato quel fastidio da cui era pervaso nei primi giorni in Sardegna. Ma c’è di più. Addirittura Nicolas, teoricamente il tentatore di Katia, ha spezzato involontariamente una lancia a favore di Collina. “Magari con un uomo dovresti anche lasciarti andare, essere un po’ più profonda. Mostrare anche altre parti del tuo carattere. Magari Vittorio vede solo questo tuo lato un po’ superficiale…” il consiglio dato dal single a Katia. Incredibilmente Vittorio si è trovato una sponda, offerta da colui che, almeno sulla carta, dovrebbe essere il suo rivale: “A questo ragazzo ci vorrebbe l’Oscar, finalmente!”

Katia e Vittorio: percorso inverso a Temptation

Katia è entrata a Temptation Island dando una botta di vita al programma e con una sicurezza che via via si è però smarrita lungo il cammino. Percorso inverso rispetto al fidanzato Vittorio che pare proprio aver trovato un’ancora in Vanessa.