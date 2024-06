Temptation, tra le tentatrici c’è l’ex di Zelletta: spuntano le foto

La nuova edizione di Temptation Island è iniziata giovedì 27 giugno 2024 e il pubblico di Canale 5 non vedeva l’ora. Sono sette le coppie presenti nel cast e non mancano, ovviamente, tentatori e tentatrici. Tra le single che vivono nel villaggio dei fidanzati c’è Mara Valentini, la ragazza dai capelli rossi che ha subito legato con Lino Giuliano. La tentatrice è finita sotto le luci dei riflettori già dalla prima puntata, totalmente incentrata su due fidanzati.

Questi sono, appunto, Lino e Tony Renda, il quale ha confessato di avere una doppia vita segreta. A generare polemiche è stato soprattutto il primo, dando vita a una serie di atteggiamenti alquanto imbarazzanti, che hanno creato un certo disagio tra i telespettatori e, in particolare, alla sua fidanzata Alessia. Maika è la tentatrice che più ha colpito Lino, il quale ha stretto un rapporto anche con Mara. Ebbene quest’ultima è l’ex fidanzata di un noto ex tronista, Andrea Zelletta.

Si tratta, chiaramente, di una relazione nata diversi anni fa, ancora prima che Andrea approdasse a Uomini e Donne. Quest’ultimo oggi è felicemente legato alla sua ex corteggiatrice, Natalia Paragoni, con cui ha avuto una figlia, la piccola Ginevra. Dunque, per Zelletta la love story con Mara rappresenta solo un lontano ricordo. Intanto, la tentatrice si svela nel suo video di presentazione dicendo di essere di Taranto e di avere 28 anni.

La ragazza è una lash maker e ama gli animali e il mare. Le piace molto viaggiare e racconta di essere una persona molto riflessiva. Ama stare in compagnia e il suo punto di forza è “lo sguardo e il sorriso”. Nel corso della sua presentazione, Mara non cita alcuna sua vecchia relazione, neppure quella con Zelletta. A riportare la notizia è Deianira Marzano. L’esperta di gossip, nelle scorse ore, ha condiviso la segnalazione ricevuta da un suo fan, che le invia anche due foto.

In queste foto è possibile vedere Mara Valentini insieme ad Andrea Zelletta. È chiaro che le foto risalgono a diversi anni fa. Non si sa altro riguardo a questa relazione, che rappresenta ormai un periodo passato. Intanto, il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nella seconda puntata di Temptation Island 2024. Nel prossimo appuntamento, i telespettatori scopriranno se Lino accetterà la seconda richiesta di falò anticipato della fidanzata Alessia, stanca di vederlo corteggiare in modo spudorato le tentatrici presenti nel suo villaggio.