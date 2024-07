Temptation, tentatrice sbugiarda Zaniolo: “Mi cerca, ma è fidanzato”

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, troviamo sicuramente Siriana Schifi. Nel reality, la tentatrice si è avvicinata a Raul Dumitras, il fidanzato di Martina De Ioannon, creando diversi problemi per la coppia. I due sono infatti tra i più chiacchierati del programma e i telespettatori sono curiosi di sapere come andrà a finire la loro storia. Nel frattempo, Siriana (il cui vero nome è Siria, ma non poteva essere usato a causa della concorrente Siria) sta facendo parlare parecchio di sé e ha appena dato un’intervista a Fanpage, dove ha svelato uno scoop inaspettato. Oltre a parlare dell’esperienza a Temptation, la tentatrice ha parlato di uno suo ex famoso, ovvero Nicolò Zaniolo.

L’imprenditrice 24enne ha avuto una breve frequentazione con il calciatore due anni fa. Tuttavia, la storia ha avuto vita breve dato che, ai tempi, Zaniolo giocava all’estero. Stando a quanto raccontato da Siriana, i due non sarebbero mai andati oltre il bacio, ma lo sportivo si era rapidamente innamorato di lei. Dopo una vacanza insieme a Ponza, Siriana aveva portato Nicolò nella sua Rieti. Inoltre, il 25enne le aveva anche parlato di suo figlio Tommaso. A causa della distanza, però, la tentatrice decise di troncare la relazione. Da lì, non si sono più sentiti, almeno fino ad ora.

A quanto pare, dopo aver saputo della sua partecipazione a Temptation Island, Zaniolo sarebbe tornato a cercare Siriana. Addirittura, avrebbe perso completamente la testa per lei, telefonandole continuamente. Peccato che, recentemente, il calciatore è tornato insieme alla sua storica ex e madre di suo figlio, Sara Scaperrotta. I due hanno reso il loro ritorno ufficiale sui social, con tanto di dolce dichiarazioni. Proprio per questo, Siriana ha deciso di non rispondere alle avances di Nicolò:

Da quando mi ha visto a Temptation Island sta uscendo fuori di testa. Continua a chiamarmi, ma lui è fidanzato. Non posso più rispondergli, perché è fidanzato, poi merito di avere molte attenzioni da un uomo. Lui ora è tornato giocare in Italia, potrebbe darmele. Ma non è detto che le voglia da lui. Se avesse un’altra testa, se fosse un po’ meno bambino, gli direi riproviamoci. Ma dal momento in cui mi chiama nonostante sia fidanzato, mi scende l’interesse. Come lo fa con lei, in futuro potrebbe farlo con me. Io per cornuta non ci passo.

Siriana ha raccontato di aver risposto solo una volta alle sue telefonate, per dirgli di smettere di cercarla. “Mi dice ‘Lo so che sei con Raul’. Sono scioccata dal genere maschile”, ha raccontato la tentatrice. La 24enne era stata contenta per lui quando aveva saputo della riconciliazione con Sara e non si aspettava una svolta del genere. Nonostante l’abbia rifiutato, pare che Nicolò non abbia intenzione di arrendersi, continuando a chiamarla e ad inviarle messaggi.

Ad ogni modo, è necessario sottolineare che questa rimane solo la versione di Siriana, dato che Zaniolo non si è espresso sulla questione. A questo punto, bisognerà vedere quale sarà la reazione del calciatore e della fidanzata Sara di fronte a queste dichiarazioni.