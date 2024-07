Temptation, storie durature con i tentatori: il dato impressionante

Correva l’anno 2005 quando sbarcò in tv per la prima volta Temptation Island. La stagione numero uno del reality si chiamava Vero Amore, dalla seconda fino ad oggi ha assunto il titolo che tutti conoscono. Il meccanismo è più che noto: delle coppie in crisi decidono di mettersi alla prova per capire se sono in grado di resistere alle tentazioni di corteggiatrici e corteggiatori aitanti e fascinosi. Spesso viene fatta la rassegna delle love story che, negli anni, sono scoppiate e quelle invece che hanno continuato ad esistere. Invece nessuno ha mai fatto l’elenco delle relazioni durature sbocciate tra tentatori/tentatrici e concorrenti. Motivo? Una banalità suffragata da un dato impressionante: non c’è mai stata in quasi vent’anni di programma una relazione seria nata dalla dinamica tra corteggiatore/corteggiatrice e membro di una coppia.

Ci sono stati rapporti che sono scoppiati a causa delle tentazioni. E ci sono pure state liaison con i tentatori che sono proseguite dopo la conclusione del reality. Ma si è sempre trattato di cose fugaci. Insomma, per farla breve, c’è chi ha sfruttato la cresta dell’onda mediatica data dallo show. Terminato l’effetto curiosità dei telespettatori, pure i flirt si sono conclusi. Che coincidenza bislacca! O forse non è una coincidenza, ma semplicemente una dinamica logica.

Di esempi ce ne sono diversi. Jessica Mascheroni e Alessandro Autera si lasciarono e lui si buttò tra le braccia della tentatrice Carlotta Adacher. La faccenda, a telecamere spente, durò qualche settimana e nulla più. Come non ricordare anche le peripezie di Tommaso Eletti e della fidanzata Valentina Nulli Augusti, con lui che si infatuò di Giulia Cerini. Pure in questo frangente nulla di serio. Anche una coppia vip capitolò: quella formata da Serena Enardu e Pago. L’ex tronista si invaghì nel reality del pallavolista Alessandro Graziani. Finito il programma non accadde nulla di rilevante tra i due.

Lo love story tra tentatore e concorrente che sono durate di più, a memoria, sono quelle che hanno visto protagonisti Manuela Carriero e Luciano Punzo, e Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Anche qui, però, c’è il sospetto che la voglia di apparire e far parlare di sé sia stata preponderante ai sentimenti. Manuela appena vide il trono di UeD si scordò del bel campano, Brunetti, come è noto, alla fine è tornato assieme a Perla Vatiero. Morale della favola? Non c’è stata una storia importante sbocciata nella trasmissione. Eppure è curioso notare come Temptation continui ad andare in onda e come i fidanzati e le fidanzate, in alcuni casi, si illudano di credere di avere attenzioni ‘serie’ da parte dei corteggiatori e delle corteggiatrici. Un meccanismo infernale che però funziona. Contenti loro, contenti tutti!