Mirko e Perla, pubblicità a “sostituti dei pasti”: scoppia la bufera

Da ormai quasi un anno, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono spesso al centro di polemiche. I due sono diventati conosciuti al grande pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island, dove hanno partecipato per risolvere i loro problemi di coppia. Dopo 5 anni insieme, però, avevano deciso di uscire separati e insieme ad altre persone: Mirko con Greta Rossetti e Perla con Igor Zeetti. I due si sono poi rincontrati al Grande Fratello, dove per mesi hanno tenuto sulle spine i loro fan che hanno sperato fino alla fine in un ritorno di fiamma. Nel corso del reality, infatti, Mirko ha interrotto la sua relazione con Greta, per poi riavvicinarsi piano piano a Perla.

Dopo la sua eliminazione, Perla ha continuato a manifestare il desiderio di riconciliarsi con Mirko una volta finito in reality, e così è stato. Grazie al supporto dei loro numerosi sostenitori, chiamati “Perletti“, la Vatiero è riuscita a vincere il Grande Fratello, festeggiando proprio al fianco dell’ormai ritrovato fidanzato. Da allora, i due sono stati inseparabili, ricominciando da zero la loro storia d’amore. La coppia ha attirato l’attenzione non solo per la loro relazione, ma anche per le numerose polemiche che si sono scatenate attorno a loro.

Dopo le critiche ricevute per le ambigue sponsorizzazioni di Perla, tanto da arrivare a parlare di presunte truffe, questa volta entrambi i coniugi sono finiti nella bufera sempre per delle pubblicità social. Nelle ultime ore, infatti, i Perletti hanno entrambi consigliato ai loro followers degli shake, meglio conosciuti come ‘beveroni‘, con i quali poter sostituire addirittura due pasti al giorno. Ovviamente, si tratta di un contenuto ADV, ovvero con fini commerciali.

“Questa mattina non abbiamo fatto in tempo a fare colazione, ma fortunatamente con me ho sempre i miei shake. E grazie a loro io riesco a sostituire anche due pasti al giorno”, dice Perla in un video. Allo stesso modo, Mirko dà lo stesso consiglio in un’altra storia: “Basta sostituirlo a due pasti, lasciando un pasto libero al giorno, così da non perdere il gusto ma soprattutto nessun tipo di nutriente”.

2024: con il beverone vuole sostituire due pasti al giorno pic.twitter.com/wVtqFpIlO0 — ADTOOMUCH💌 (@adtoomuch) June 13, 2024

Inutile sottolineare quanto siano gravi queste affermazioni, specialmente in un periodo in cui molti lottano contro i disturbi alimentari. Sostituire completamente i pasti è fortemente sconsigliato dagli esperti, e pubblicità di questo tipo non sono considerati più tollerabili, dati i possibili rischi che potrebbero comportare. Sui social gli utenti si sono scagliati duramente contro Mirko e Perla, considerando inaccettabili queste frasi, soprattutto considerando che sono seguiti da un pubblico molto giovane.

“Se penso alle 13enni che si sentiranno di sostituire 2 pasti bevendo, solo perché lo fa Perla e altre”, ha scritto un utente. E ancora: “Ma quando smetteranno di far lavorare questa gente”. Al momento, però, Mirko Brunetti e Perla Vatiero non hanno ancora risposto alle polemiche.