Temptation, Sonia B. è per pochi: non si abbassa per Simone e il sesso del figlio

Sonia B. e Simone non stanno più insieme dopo Temptation Island 2025. Sembrava che la gravidanza avesse riportato la giusta serenità da dove poter ricominciare da capo a rimettere i pezzi della loro storia. Ma qualcosa è andato storto subito dopo. Nella puntata in onda il 22 settembre 2025, ecco che i due ex volti del reality show delle tentazioni arrivano separati al confronto di fronte a Filippo Bisciglia.

L’annuncio fatto da Sonia e Simone, circa un mese fa, sulla gravidanza aveva generato tanto affetto da parte del pubblico. Allo stesso tempo, molti telespettatori erano convinti che da parte di lui non fosse davvero arrivato il momento di cambiare. Questo soprattutto dopo averlo visto mentre la tradiva nel villaggio dei fidanzati. Non solo, lui stesso ha ammesso di averla tradita fuori dal reality show, ancora prima della loro partecipazione.

Ed ecco che sono spuntati nuovi scoop che vedevano Sonia separarsi da Simone dopo aver scoperto altri tradimenti. Il tutto dopo l’annuncio sulla gravidanza. Ancora una volta, come dice anche Filippo Bisciglia, Sonia dimostra di essere una persona elegante e delicata. In un video che il conduttore mostra a Simone e al pubblico, lo scorso 19 agosto, la ragazza rivelava alla redazione di aver chiuso la loro relazione:

“Le cose sono cambiate drasticamente. Ho scoperto alcune situazioni molto sgradevoli che riguardavano Simone, prima ancora di entrare nel programma. Queste situazioni hanno fatto sì che la mia rabbia si duplicasse. Mi hanno riflettere sul nostro rapporto come coppia. Io non mi sento di avere Simone come compagna di vita. Voglio sicuramente che sia un padre presente, però non voglio che sia il compagno della mia vita”

Bisciglia ci tiene a precisare che Sonia, in quanto Simone è il padre del figlio che aspetta, non ha voluto esagerare con le parole e svelare i dettagli. Ma, in realtà, lui ha cercato attenzioni in un’altra ragazza. A questo punto, Simone spiega, da solo

“La mia estate non è stata rose e fiori. Lei poi è scesa in Sicilia, decisione che io ho appoggiato. Col tempo, sono uscite fuori emozioni particolari. Cercavo di rispettarla il più possibile. Penso che tutto quello che è stato, è successo. Non do la colpa a lei o a me. Mi prendo le mie colpe e me le assumo al 100%. Mi dispiace se l’ho fatta soffrire. Spero di riuscire a farle cambiare idea nel tempo”

Temptation Island: Sonia scopre il sesso del figlio

Dopo Simone, arriva Sonia di fronte a Bisciglia per raccontare la sua versione stasera:

“Per i valori e la famiglia dove sono cresciuta, desidererei una famiglia tutta mia. Ma è una scelta inevitabile. Il perdono va bene, ma ricostruire la fiducia non riesco. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare e lui non fa. Ho scoperto altre situazioni a me sconosciute che risalivano al prima di entrare a Temptation Island. Non voglio dire altro, perché ho già sofferto tantissimo. Sì, sono fonti attendibili, confermate da lui. Voglio che sia un padre per il mio bambino o la mia bambina, ma siamo qui come genitori non come coppia”

Dopo aver visto alcuni video in cui Simone, nei giorni precedenti, rivelava alla redazione di sentirsi solo, Sonia resta ferma nella sua posizione. Con intelligenza, non cede e continua per la sua strada, decidendo di pensare a sé stessa e al figlio. A conferma di questo c’è il fatto che Sonia decide stasera di avere al suo fianco Simone, oltre che le sue ex compagne d’avventura di Temptation Island, per scoprire il sesso. Con tutti loro, scopriamo che Sonia aspetta un maschietto.