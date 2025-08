Temptation Island Sonia B. è incinta, ma c’è aria di tempesta: c’entra Rebecca

Sonia B. e Simone hanno dato una bellissima notizia al pubblico, durante l’ultima puntata di Temptation Island 2025: aspettano un figlio. Ma ecco che questo lieto annuncio è già circondato da indiscrezioni che non sono positive. In particolare, a generare i nuovi gossip è stata una segnalazione, che vede coinvolta anche la tentatrice Rebecca. Visto quanto accaduto durante il loro percorso, i telespettatori sembrano avere già le idee abbastanza chiare.

Uno dei colpi di scena di questa seguitissima edizione ha visto protagonisti proprio Simone e Rebecca. Chiusi in un bagno, senza telecamere, ma con i microfoni accesi, i due si sono scambiati un lungo bacio. Una goccia che ha fatto traboccare il vaso per Sonia, che ha subito richiesto un falò di confronto anticipato. Durante il loro primo incontro dopo il percorso fatto nei rispettivi villaggi, è arrivata la rottura.

Tanti applausi da parte del pubblico, che si è prontamente schierato dalla sua parte in questa decisione. Nella puntata finale di Temptation Island, dedicata al mese dopo, i due hanno raggiunto Filippo Bisciglia come una coppia. Nelle ore precedenti, Dagospia aveva già anticipato che ci sarebbe stata una svolta storica per questi due partecipanti. Nonostante questo, i telespettatori sono rimasti comunque sorpresi nell’apprendere, durante la messa in onda, che Sonia è incinta.

Come ha spiegato Bisciglia, quando è iniziato il loro percorso nel reality show delle tentazioni, i due fidanzati ignoravano di essere in dolce attesa. Il test di gravidanza, infatti, è stato fatto subito dopo l’uscita dal programma. Il risultato positivo ha portato Sonia e Simone a ritrovarsi, a decidere di ricominciare per formare insieme una famiglia. Tutto è bene quel che finisce bene, se non fosse per il fatto che continuano a circolare voci negative su di lui.

Lorenzo Pugnaloni su Instagram fa sapere di essere venuto a conoscenza di alcuni retroscena che vedono coinvolta Rebecca. L’esperto di gossip ha scritto:

“Tutto bello e commovente, ma a me sono arrivate voci che lui si è risentito con la single Rebecca e dovrebbero anche essersi visti”

Pugnaloni ha poi assicurato che indagherà per capire se queste voci corrispondano alla verità. Gli unici che potrebbero dare un’effettiva conferma sono proprio Simone e Rebecca. Impossibile non pensare all’intervento del tentatore Andrea, durante l’intervista del “mese dopo” di Lucia e Rosario. Il single ha smascherato la Ilardo, che ha dovuto poi confessare di averlo sentito e visto di nascosto dopo la loro esperienza nel reality show di Canale 5.

Dunque, potrebbe ora arrivare il turno di Rebecca, di svelare cosa è davvero accaduto tra lei e Simone dopo il programma. Di sicuro, la speranza è che la coppia trovi l’equilibrio giusto e la serenità per accogliere il loro primo figlio insieme.