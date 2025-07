Simone, Sonia, Rebecca: triangolo amoroso. Lui sceglie lei

Temptation Island continua a far parlare molto: gli italiani non riescono a fare a meno di seguire le dinamiche all’interno dei villaggi dei fidanzati e fidanzate, soprattutto in questa edizione attualmente in corso. Pochi giorni fa si è svolto il falò di confronto tra Simone e Sonia che, dopo diverse vicende avvenute durante la loro permanenza, hanno deciso di uscire separati. A distanza di tempo, sembra che il giovane personal trainer abbia rivisto la tentatrice Rebecca.

Simone e Sonia escono separati, lui rivede Rebecca

Simone e Sonia sono entrati nel villaggio di Temptation Island per cercare una svolta alla loro relazione, tuttavia, il personal trainer non ha esitato a parlare della storia con la sua ormai ex fidanzata, sottolineando che è sempre stato attratto da altre donne.

Ed è ciò che è successo nel programma con la tentatrice Rebecca. I due si sono avvicinati sempre di più fino a baciarsi. Quel bacio non è passato inosservato ed ha scatenato la rabbia di Sonia che ha chiesto il falò anticipato.

I due si sono visti ed hanno iniziato a discutere. Dal canto suo, Simone si è giustificato, sostenendo di essersi comportato così solo per capire i suoi sentimenti. Anzi, ha affermato di amare Sonia, definendola la donna della sua vita e una ragazza “con gli attributi”. Le sue parole, però, non sono bastate a convincere la diretta interessata che lo ha lasciato.

Non sappiamo con esattezza se i due hanno deciso di separarsi definitivamente, bisogna attendere ancora qualche giorno per scoprirlo. Tuttavia, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e televisione, Simone avrebbe rivisto la tentatrice Rebecca anche fuori al programma e, quindi, a telecamere spente.

La storia tra Simone e Sonia

Le coppie di Temptation Island 2025 stanno incuriosendo sempre di più il pubblico italiano che non perde neanche una puntata di questa edizione. Simone e Sonia hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova la loro relazione. I due sono fidanzati da sei anni insieme.

Sonia ha sempre affermato di essere innamorata di Simone, che, invece, ha mostrato fin da subito un atteggiamento ambiguo nei suoi confronti. Infatti, il personal trainer non si è risparmiato e si è avvicinato alle tentatrici come se fosse single. In particolare, ha stretto un’amicizia con Rebecca.

Sembra, però, che il giovane abbia capito i suoi sentimenti. Ama Sonia e non ha nessuna intenzione di perderla ma a quanto pare lo ha già fatto. Sonia, almeno secondo quanto si è visto, non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro.