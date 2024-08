Temptation: Siria mostra i segni del dimagrimento, poi l’attacco

Siria Pingo dopo Temptation Island 2024 mostra i segni sul suo corpo del dimagrimento. Un chiaro messaggio quello che l’ex volto del reality show delle tentazioni vuole far passare. Nessuna vergogna, per un corpo che porta i segni di un lungo percorso. Siria e il fidanzato Matteo Vitali si trovano, attualmente, in vacanza in Sicilia e si stanno godendo qualche momento di relax e divertimento al mare. Proprio sulla spiaggia, in costume e pareo, la Pingo decide di mostrare quei segni di cui probabilmente un tempo si vergognava. Invece, ora non ha alcuna paura a far vedere queste zone del corpo che fanno parte di lei e infonde coraggio ad altre persone che hanno vissuto o stanno vivendo la sua stessa situazione.

Ha perso 85 kg Siria in passato e questo drastico cambiamento l’ha portata a decidere di partecipare al rality show di Canale 5. Questo perché temeva che il suo nuovo corpo potesse aver cambiato qualcosa nella sua relazione amorosa con Matteo. E, invece, la coppia ha dimostrato di aver superato la prova e che i sentimenti sono più forti che mai. E mentre incontra Filippo Bisciglia in vacanza, la Pingo sorprende i suoi fan condividendo i segni del dimagrimento presenti sul suo corpo, di cui oggi va fiera.

Durante la sua esperienza nel villaggio delle fidanzate e anche fuori, più volte Siria ha parlato del percorso che le è servito per dimagrire e raggiungere la forma fisica desiderata, vivendo in salute. Per tanto tempo, l’ex volto di Temptation Island 2024 si è sentita fuori luogo e inadeguata in qualsiasi contesto sociale. Ancora oggi, la Pingo soffre per il suo aspetto fisico, proprio per quei segni che oggi ha deciso di mostrare al pubblico. Dimostra così di aver fatto un bel passo in avanti e sfrutta la notorietà acquisita con il reality per aiutare chi si trova nella sua stessa situazione a fare lo stesso.

“Un giorno, spiegherò ai miei figli i segni nella mia pelle, di cui ne vado tanto fiera”, scrive Siria mostrandosi in tutta la sua bellezza, con quei grandi occhi azzurri. La Pingo è seduta sulla spiaggia, mentre si gode una giornata di relax con Matteo, dopo aver rivisto Jenny, ex compagna di avventura e fidanzata di Tony, in Sicilia. Quei segni mostrano i sacrifici fatti per perdere peso e un giorno lo racconterà ai suoi figli.

Sono tanti coloro che mostrano il loro sostegno a Siria, commentando il post su Instagram appena pubblicato. Ma non mancano le critiche. In particolare, salta all’attenzione il commento di una utente che le scrive: “Scusa ma fiera di aver fatto un intervento per ridurre lo stomaco? Cioè, capirei fossi fiera di aver fatto un percorso con un nutrizionista per dimagrire con le tue forze ma non capisco questa fierezza, di cosa esattamente?”.

Pronta la risposta di Siria, che intanto riceve messaggi d’affetto anche dalle sue ex compagne d’avventura, come Jenny e Alessia:

“Levati dalla testa per favore, che con l’intervento non ci siano diete o fatiche da fare. Sei ridicola!!! Lo puoi dire forte che sono fiera del mio percorso, e probabilmente tu ne sei tanto invidiosa”

Siria conferma così di essere davvero fiera del percorso che ha fatto.