Temptation, Siria in bikini prima e dopo dimagrimento: “Ho sofferto”

Una delle grandi protagoniste femminili di quest’ultima edizione di Temptation Island è stata sicuramente Siria Pingo. La sua storia d’amore con Matteo Vitali ha commosso il web, così come il racconto del suo dimagrimento. La ragazza ha difatti rivelato di essere arrivata a pesare circa 120 chili e di aver sofferto molto a causa del suo aspetto fisico. Con un video pubblicato sui social, l’ex protagonista del reality di Canale 5 ha mostrato il suo cambiamento prima e dopo aver perso 85 chili mostrando delle immagini di lei in costume. Ha poi aggiunto un toccante messaggio che ha commosso i suoi follower.

Il video pubblicato su TikTok

La storia d’amore tra Siria Pingo e Matteo Vitali è stata una delle più amate dell’ultima edizione di Temptation Island. Lei ha raccontato più volte di essersi sentita giudicata a causa del suo aspetto fisico, soffrendo molto per questo. La ragazza ha difatti rivelato di essere arrivata a pesare circa 120 chili e di averne persi 85 in seguito ad un intervento di tipo gastrorestrittivo ed adottando uno stile di vita maggiormente sano. Oggi Siria ha riacquistato la sua autostima e si sente una persona diversa, anche se non dimentica com’era prima. In un video pubblicato sul suo profilo TikTok ha mostrato il suo cambiamento dopo il dimagrimento, lanciando un messaggio ai suoi follower.

Pingo ha pubblicato un filmato di lei in bikini di quando pensava 120 chili, seguito da un altro più attuale in cui si mostra sempre in costume. Il video è stato accompagnato da un messaggio in cui l’ex protagonista di Temptation Island racconta ai suoi follower il bullismo subito quando era alle medie ed al liceo a causa del suo aspetto fisico e di come abbia sofferto per questo. Ha poi aggiunto di aver avuto problemi di autostima e che aveva sempre paura di essere giudicata dagli altri per gli abiti che indossava.

Di seguito le sue parole a riguardo:

Dopo tempo sono riuscita a trovare un video di me in costume. Sono felice di condividere con voi, dopo l’esperienza passata e condivisa, quello che ero prima. Volevo parlarvi un po’ della “vecchia Siria”. Non ho mai dimenticato la sofferenza che ho passato vivendo in un corpo che non mi piaceva e al quale non mi sentivo di appartenere. Ho sentito gli occhi giudicanti dei ragazzini e delle ragazzine alle medie e anche alle superiori. Io, ancora oggi, la sensazione di sentirmi esclusa, giudicata, inadatta, buffa, goffa, non la dimenticherò mai. Ricordo anche che ho sempre provato tanta invidia per le ragazze obese come me che riuscivano a fregarsene e piacersi perché la me di prima non riusciva a farlo. Non dimenticherò mai l’ansia che mi assaliva quando ricevevo l’invito di qualche amico o anche del mio fidanzato, per un’uscita perché pensavo già a cosa avrei potuto indossare o agli occhi che mi sarei sentita addosso. Quindi, quando ad oggi, sento il bisogno di sentirmi bella è per questo, perché ho sofferto tanto e ancora soffro. Con questo concludo questo immenso discorso sperando di potere approfondire con tutti voi la questione.

Il video ha ottenuto un sacco di commenti positivi da parte dei fan di Siria, i quali hanno apprezzato la sua sincerità ed il coraggio dimostrato nel raccontare una vicenda così personale e dolorosa. In molti le hanno difatti mostrato la propria solidarietà.