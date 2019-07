Temptation, Nicola e Sabrina si confessano dopo il falò: parole inaspettate

Temptation Island, Sabrina e Nicola dopo il confronto finale

Solo una coppia è uscita insieme dai falò di confronto di Temptation Island 2019. Oltre a Katia Fanelli e Vittorio Collina, anche Sabrina Martinengo e Nicola Tedde hanno deciso di proseguire la loro vita da soli, e senza i rispettivi compagni con cui sono entrati nel villaggio. Mentre lei si era avvicinato a Giulio Raselli, il quale le ha dato un due di picche incredibile, lui invece ha iniziato una bella conoscenza con la single Maddalena. Alcuni fan del programma credono in questa nuova coppia ma non sappiamo ad oggi come stanno le cose. Ricordiamo, per l’appunto, che le puntate che abbiamo visto in prima serata su Canale 5 ogni lunedì erano registrate e risalgono a diverse settimane fa. Possibile, dunque, che dopo un mese dai loro addii molte coppie abbiano deciso di tornare insieme e di tentare un nuovo inizio. Tra queste coppie, ci sono anche Nicola e Sabrina? Stando alle dichiarazioni dei due, rilasciate subito dopo il falò, sembra ci sia ancora qualcosa che li lega. In particolare è il Tedde a svelare un particolare dettaglio.

Nicola: “Avrei voluto baciare Sabrina al falò“

Un’edizione da record quella di Temptation Island 2019. Il programma ha registrato, puntata dopo puntata, il boom degli ascolti e non poteva essere da meno la puntata dedicata ai falò di confronto finali. Tutte e tre le coppie sono state raggiunte dalla redazione, la quale ha colto le loro sensazioni dopo la rottura. Nei video, che troviamo sul sito di WittyTv, hanno parlato anche Nicola e Sabrina. “Avrei voluto baciarla, perché è palese che se stai con una persona da due anni, il distacco di 20 giorni fa male. Ho solo capito che quello che ad oggi voglio non è quello che si rispecchiava nella nostra relazione. Non sarà facile, ma è giusto che sia così, che sia finita così“, dice Nicola alle telecamere di Temptation Island. Non ha di certo negato di aver avuto la voglia di avvicinarsi a Sabrina ma come dargli torto, dopo una relazione così lunga. Ma un problema, secondo la Martinengo, ha fatto scattare la lampadina al suo ex: il suo passato. In effetti Sabrina ha alle spalle due matrimoni e ha quattro figli, una vita diversa da Nicola che da 30 enne non ha di certo vissute le sue stesse esperienze.

Sabrina e Nicola, lei confessa: “Non può sopportare questo bagaglio“

“Nicola non può sopportare questo bagaglio che è troppo pesante per lui. Io gli ho dato di tutto e di più. Ora riprenderò in mano la mia vita e mi rialzerò in piedi come sempre“, ha detto infine Sabrina.