Temptation, Sabrina disperata per Nicola e Maddalena: “Mi ha distrutta” (Video)

Temptation Island 2019, Sabrina e Nicola si lasciano? Il destino della coppia appeso a un filo

Sabrina e Nicola a Temptation Island potrebbero essere tra le coppie che si lasciano dopo il reality show. Il loro percorso è stato segnato sin dal principio, anche se si è ribaltata la situazione. Sabrina ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire se la sua storia d’amore con Nicola può portare a qualcosa di serio e stabile o meno. Si sono dichiarati innamorati entrambi, ma per lei la differenza d’età potrebbe farsi sentire dopo anni di relazione. Stranamente, però, fra i due è stata proprio lei ad avere subito un particolare interesse verso un tentatore, Giulio Raselli. Con lui si sbilancia e non ha paura di dire che le piace, ma da quando ha visto Nicola e Maddalena vicini è entrata un po’ in confusione.

Temptation, Sabrina disperata dopo aver visto un video di Nicola e Maddalena

Lunedì sera andrà in onda l’ultima puntata dell’edizione 2019 e le anticipazioni sull’ultima puntata di Temptation Island di oggi non sono positive su Sabrina e Nicola. Sui profili social del programma infatti è apparso un nuovo video proprio su loro due. Il video inizia con Sabrina nel Pinnettu intenta a guardare un video su Nicola e la tentatrice Maddalena. Quando è uscita dal Pinnettu ed è tornata dalle altre fidanzate, però, Sabrina era molto scossa ed è scoppiata a piangere fortissimo. Katia e Ilaria hanno tentato di consolarla, ma nei primi minuti non c’è stato verso di calmare Sabrina. “Morta, mi ha distrutto”, ha detto solo la fidanzata prima di abbandonarsi a un pianto disperato sulla poltrona. Katia ha provato a chiedere cosa avesse mai visto, ma Sabrina non ha parlato lì per lì.

Sabrina e Nicola a Temptation Island, le ultime anticipazioni sulla coppia

Scopriremo solo lunedì sera cosa succederà tra Nicola e Maddalena per spingere Sabrina a dire di sentirsi distrutta. Le anticipazioni di Temptation Island non aggiungono altro per il momento, ma possiamo riportarvi le parole usate dalla redazione per presentare il video su Sabrina e Nicola. Ecco cosa si legge: “Sabrina è in crisi totale prima del falò di confronto finale! Cosa sarà successo tra Nicola e la single Maddalena?”. Lunedì sera non prendete impegni per i falò di confronto, ripartiremo da Ilaria e Massimo!