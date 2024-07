Temptation: Raul vicino al bacio, Carlo verso il trono e Martina…

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island. Tra i vari protagonisti della serata ritroviamo anche la coppia formata da Raul e Martina. L’ultima volta era stato Raul a dover assistere ad alcuni video di Martina che lo avevano fatto innervosire parecchio. Questa sera invece vedremo come reagirà Martina al possibile bacio tra Raul e la tentatrice. Sembra infatti, dalle scene in anticipazione, che tra il giovane e la bella tentatrice ci sarà un passionale avvicinamento. Martina sarà pronta a chiedere il falò di confronto o invece cercherà conforto tra le braccia di Carlo, il suo tentatore? Staremo a vedere.

A proposito di Carlo! Giunge la notizia che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sia interessato molto più al trono rosso che alla bella Martina. Infatti l’ex tronista Manuela ha rivelato, in una recente intervista, che Carlo aveva mostrato già in passato un certo interesse per il trono. Temptation Island è sicuramente un programma di grande visibilità per chi fosse interessato ai programmi della De Filippi e non escludiamo che lo scopo di Carlo possa essere proprio quello. Inoltre c’è da dire che difficilmente i flirt che nascono a Temptation Island abbiano poi una prosecuzione fuori dal programma (vedi anche Temptation, storie durature con i tentatori: il dato impressionante.). Anzi, molto spesso, i tentatori e le tentatrici si rivelano solo dei bravi attori che hanno recitato il ruolo per cui vengono pagati.

Perché nessuno capisce che i tentatori e le tentatrici sono pagati per provocare?

Quello che ogni santa volta ci stupisce è che sia i fidanzati che le fidanzate, quando entrano nei rispettivi villaggi, sembrano dimenticare un concetto fondamentale. I tentatori così come le tentatrici sono pagati per il ruolo che svolgono. E non solo! Più restano nel programma e maggiore è il loro compenso. Pertanto è molto chiaro che nella stragrande maggioranza dei casi sono solo dei “fake”. Questo concetto però sembra svanire nel nulla e sia le fidanzate che i fidanzati “perdono la testa” e si invaghiscono di qualcuno di loro. Anche Martina ha mostrato un certo interesse per Carlo e già si parla di continuare la conoscenza fuori dal programma. Cara Martina la conoscenza può continuare ma prima aspettiamo di capire se Maria offrirà a Carlo il trono!

Ovviamente ci sono le eccezioni. Ci ricordiamo di Francesca e Manuel. Lei innamoratissima aveva deciso di lasciare lui perché si era resa conto delle continue prese in giro. Ospite a Uomini e Donne aveva ricevuto da Maria De Filippi l’offerta di partecipare come tronista. Lei, però, aveva gentilmente declinato l’invito perché ancora presa da Manuel. Ma anche in questa edizione si distinguono benissimo i veri sentimenti da chi ha partecipato solo per scopi promozionali. Jenny, Alessia e Matteo, per fare alcuni esempi, si stanno mettendo in gioco senza filtri. Altri invece hanno ben altri scopi e, nel mentre, pensano di conquistare le tentatrici. A noi ci vien quasi da ridere.