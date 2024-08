Temptation, presunti flirt di Simone: ma frequenta Vittoria! (rumor)

I fan di Temptation Island sono in trepida attesa. Il reality show che mette alla prova le coppie in crisi tornerà difatti a settembre con una nuova stagione. Nel mentre i protagonisti dell’ultima edizione, andata in onda quest’estate, continuano a far parlare di sé. Nello specifico al centro dell’attenzione nelle ultime ore ci sarebbe uno dei tentatori, Simone. E’ difatti arrivata una segnalazione su di lui secondo la quale si starebbe sentendo con alcune ragazze. Capiamo meglio che cosa è successo.

Simone è stato uno dei single protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island andata in onda su Canale 5 quest’estate. Il tentatore ha intrapreso sull’isola una conoscenza con Vittoria, all’epoca fidanzata con Alex. La coppia ha poi deciso di abbandonare il programma da separati e la ragazza ha continuato a frequentare Simone anche una volta lontani dalle telecamere. Stando ad una segnalazione, però, l’ex tentatore di Temptation Island si sentirebbe anche con altre ragazze.

La segnalazione

Il rumor è stato lanciato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale la segnalazione di una sua follower. L’utente, che ha preferito restare anonima, ha scritto all’esperta di gossip che Simone starebbe chattando anche con altre ragazze mentre è impegnato con Vittoria.

Di seguito la storia pubblicata su Instagram da Deianira Marzano a riguardo:

Poco dopo, come si può vedere dagli screen, l’esperta di gossip, ha pubblicato un secondo messaggio ricevuto da un’altra follower in seguito alla pubblicazione del primo. Stando a quello che si può leggere, questa utente sarebbe tra le ragazze che si stanno sentendo via messaggi con l’ex tentatore.

Nel mentre, però, Simone e Vittoria sono stati avvistati insieme al McDonald’s. A pubblicare la foto dei due nel fast food è stata proprio Deianira Marzano. Sembrerebbe quindi che la loro frequentazione stia andando avanti. In quanto agli altri presunti flirt che gli sono stati attribuiti, invece, non ci sono conferme. Al momento si tratta difatti di semplici voci. Intanto il diretto interessato ancora non ha commentato le dicerie. Non resta quindi che aspettare una sua risposta in merito.