Temptation Island, com’è finita tra Simone e Vittoria: parla lui

E’ da poco terminata l’ultima edizione di Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. Tra queste alcune non hanno resistito, concludendo il loro viaggio nei sentimenti da separati. E’ quanto avvenuto a Vittoria Bricanello ed Alex Petri. La ragazza, durante la sua permanenza all’interno del programma, si è difatti avvicinata al tentatore Simone Dell’Agnello, decidendo di proseguire la sua conoscenza con lui. Ma qual è il rapporto tra i due un mese dopo la fine del reality? Simone ha voluto mettere le cose in chiaro attraverso alcune storie pubblicate su Instagram.

Il viaggio nei sentimenti tra Vittoria Bricanello ed Alex Petri non ha avuto l’epilogo sperato. I due, difatti, hanno deciso di lasciarsi e la ragazza si è molto legata ad il single Simone Dell’Agnello. I due si sono avvicinati durante la permanenza sull’isola e hanno deciso di continuare la loro conoscenza anche una volta terminato il programma. Un mese dopo la messa in onda del reality, con alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, l’ex tentatore di Temptation Island ha voluto rispondere a coloro che gli domandavano se la frequentazione tra lui e Vittoria fosse continuata.

Simone ha risposto ad un box domande, spiegando che lui e Bricanello non sono fidanzati ma che si stanno semplicemente frequentando con i tempi ed i modi giusti nel rispetto di altre persone.

Di seguito lo screen della storia pubblicata dal tentatore a riguardo:

L’ex tentatore ha aggiunto che il momento più bello trascorso nel villaggio insieme a Vittoria non è stato mandato in onda. Ha poi rivelato che gli è dispiaciuto vederla soffrire mentre era all’interno del programma e che ama vederla sorridere. Simone ha definito la ragazza come una persona gentile e generosa.

Di seguito le sue parole in merito:

Inizialmente Dell’Agnello aveva legato con un’altra protagonista di quest’edizione di Temptation Island, Siria, fidanzata di Matteo. Successivamente, però, si è avvicinato maggiormente a Vittoria. Proprio a riguardo qualche fan gli ha posto una domanda, alla quale Simone ha risposto spiegando di essersi avvicinato a Siria perché entrambi toscani ma di non essersi trovato a livello mentale, probabilmente a causa dell’età.

Di seguito la risposta a riguardo: