Temptation Nunzia e Flavio fidanzati, lei su Roberta: “Non la considero”

Temptation Island, Nunzia Sansone conferma la storia con Flavio Zerella su Instagram

Flavio Zerella e Nunzia Sansone di Temptation Island stanno insieme. I primi gossip sui due protagonisti del reality estivo, seppure di due edizioni diverse, sono cominciati prima della quarantena. Era esattamente il 7 marzo quando si parlava di avvistamenti e atteggiamenti non proprio da amici, e in queste ore è giunta la conferma. In pochi si sarebbero aspettati il nascere di questo amore, anzi diciamo pochissimi. Eppure Nunzia e Flavio si sono incontrati ed è sbocciato l’amore. Un amore che sta proseguendo, e crescendo immaginiamo, anche nel bel mezzo di una pandemia, senza potersi vedere tutti i giorni quindi. In ogni caso, Nunzia e Flavio sono fidanzati e lei oggi lo ha confermato, anche solo implicitamente.

Flavio e Nunzia di Temptation Island fidanzati: “Sono felice”

Non ha fatto nomi, ha parlato d’amore senza parlare nello specifico di Flavio, ma non è difficile fare due più due in questo caso. Anche perché loro due hanno lasciato indizi qui e là sui social network. Nunzia ha risposto alle domande dei fan parlando anche di amore e sentimenti, e rapporti. Le hanno chiesto come va in amore, e lei ha risposto così: “Le cose belle arrivano e quando meno te lo aspetti. Sto bene, serena, felice”. Ha poi ribadito di essere molto felice, insomma tutto procede a gonfie vele e senza intoppi. E d’altronde i due erano parecchio entusiasti della conoscenza già nelle prime settimane. Il pensiero di qualcuno tra i fan, però, è corso a Roberta Mercurio…

Nunzia Sansone spiega cosa pensa delle ex fidanzate: avvertimento a Roberta Mercurio?

Hanno chiesto a Nunzia infatti cosa pensi delle ex fidanzate. Questa è stata la sua risposta: “Sinceramente non penso nulla perché le ex appunto sono ex! Ciò vuol dire che non sono niente e nessuno nella vita dell’interessato e della nuova compagna, quindi credo che non si devono assolutamente considerare. Ovviamente devono rimanere sempre nel loro e non provare a intaccare e intralciare la relazione attuale, altrimenti in quel caso è normale che ognuno difende il proprio. Per quanto mi riguarda io non mi interesso, non conosco, non seguo e non considero la ex”. Insomma, una sorta di avvertimento…