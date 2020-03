Temptation, Nunzia Sansone e Flavio Zerella insieme? Incontri e indizi

Temptation Island, Nunzia Sansone e Flavio Zerella insieme: è nata una nuova coppia tra ex protagonisti?

Nunzia Sansone e Flavio Zerella stanno insieme? Non possiamo parlare già di fidanzamento, ma i due sono stati avvistati insieme ieri sera a cena in un locale. La segnalazione è da prendere con le pinze fino a quando i due non confermeranno o smentiranno il flirt in corso, ma i fan di Temptation Island si ricorderanno senz’altro di loro! Sono entrambi ex partecipanti del reality show, infatti: Nunzia ha partecipato all’ultima edizione in coppia con l’ex fidanzato Arcangelo Bianco. Flavio ha partecipato invece a qualche edizione fa con Roberta Mercurio. La loro storia ha resistito dopo il falò di confronto a Temptation, ma è comunque giunta al termine negli ultimi tempi. Entrambi single, quindi.

Nunzia Sansone e Flavio Zerella avvistati insieme, la segnalazione: “Molto intimi, non sono due amici”

La segnalazione è arrivata a NewsUeD con tanto di foto pubblicate. Il sito ha voluto vederci chiaro e ha fatto delle domande specifiche a chi ha avvistato Nunzia Sansone e Flavio Zerella insieme. Questa la testimonianza raccolta: “Se si sono baciati? Purtroppo no, sono stati poco poi sono andati via insieme. Abbracciarsi sì, lei si appoggiava su di lui. Molto intimi. Non sono due amici sicuramente, erano gli unici a stare così attaccati. Faccia a faccia, mancava solo che si baciassero”. La testimonianza di chi li ha visti insieme dice tanto, ma ovviamente non possiamo dare nulla per certo. Sbirciando i profili Instagram di Nunzia e Flavio, però, può sembrare di imbattersi in mezze conferme del possibile flirt in corso…

Flavio Zerella su Instagram: “Nulla accade per caso”, si riferisce a Nunzia?

Il primo a dare una mezza conferma è stato Flavio, che in una stories ha pubblicato una canzone di Guè Pequeno e Marracash: Nulla accade. E lui ha aggiunto: “Nulla accade per caso”, con un sorriso. Poco dopo anche Nunzia ha postato un contenuto sibillino, un’immagine con su questa scritta: “Chi nota i tuoi particolari ti salva dal grigiore di questo mondo distratto”. Qualcosa sta succedendo nelle vite di entrambi, rimane da capire solo se i riferimenti sono davvero l’uno all’altra.