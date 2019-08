Temptation, Massimo: “Ilaria? Non è stata coerente” E su Federica spiazza

Temptation, Massimo Colantoni: cosa l’ha infastidito dell’ex Ilaria Teolis e le parole su Elena Cianni e Federica Lepanto

Massimo Colantoni, dopo Temptation Island, torna a parlare di Ilaria Teolis, ma anche di Federica Lepanto. Sappiamo bene che i due, durante i primi nove giorni del reality, si sono avvicinati particolarmente. La tentatrice ha subito mostrato un forte interesse nei confronti del ragazzo, il quale sembrava ricambiare. Ora, in un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, Massimo spiega cos’è accaduto tra loro. Non solo, Colantoni non può non parlare del rapporto nato con Elena Cianni, con cui ha concluso questa esperienza nel villaggio dei fidanzati. Impossibile non notare il forte feeling che li univa e l’ormai ex fidanzato della Teolis non può non confermare. Ha deciso di lasciarsi completamente andare in questo percorso e l’ha fatto con Elena, proprio per capire fino a che punto si sarebbe spinto. Ma a un certo punto ha preferito interrompere questa conoscenza e rimanere solo nel villaggio. Il motivo? Ormai aveva tutte le domande avevano una risposta: non aveva senso per lui continuare una frequentazione con una persona che lo faceva stare bene prima ancora del confronto con Ilaria. Aveva compreso che la Teolis rivestiva nella sua vita un ruolo troppo importante e che l’amore che prova per lei è sincero e vero.

Massimo Colantoni deluso dopo Temptation, cos’è accaduto con Federica Lepanto

“A Elena non manca nulla, almeno per quello che ho conosciuto sia a livello fisico che caratteriale, ma dentro di me sapevo che il mio cuore e la mia testa erano solamente per una persona, cioè Ilaria”, spiega oggi Massimo. Ma la Teolis sembra averlo in qualche modo deluso. “Non è stata coerente in tutto il suo percorso di Temptation Island. ha professato un amore folle nei miei confronti, ma non l’ha dimostrato con i fattî”, dichiara Colantoni. In particolare, il ragazzo avrebbe voluto vedere la sua ormai ex fidanzata difenderlo dalle numerose accuse ricevute. Nonostante ciò, la frequentazione tra Ilaria e Javier l’ha portato a riflettere. Su Federica Lepanto non spende, però, parole proprio belle. Massimo ammette di aver subito notato di avere con lei una certa “compatibilità caratteriale”. Lei era in grado di renderlo spensierato e divertente, ma poi ha scelto di concludere questa conoscenza.

Temptation Island, Massimo Colantoni su Federica:”Si è parlato anche troppo di lei”

“Sono arrivato al punto di interrompere la conoscenza con Federica perché avevo visto in lei un cambiamento nei miei confronti: se nei primi giorni era semplicemente una conoscenza abbastanza “leggera”, ho visto che successivamente in lei era scattato qualcosa di più”, afferma Massimo. Non solo, Colantoni risponde anche alle parole rilasciate da Federica in una passata intervista, in cui lo definisce “immaturo”. Il ragazzo non crede che, in così poco tempo, la Lepanto possa giudicarlo. “Il suo commento da una parte mi entra e dall’altra mi esce. Anzi, preferisco non dire più nulla su Federica: a mio avviso si è parlato anche troppo di lei, per come ho deciso di vivere il mio percorso”, afferma duramente Massimo. Dunque, i due sembra proprio non siano rimasti proprio in ottimi rapporti!