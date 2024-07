Temptation: “Martina tornerà da Raul. Lui più benestante di Carlo”

È finita l’edizione estiva di Temptation Island 2024 e così anche il percorso di Martina De Ioannon e Raul Dumitras. L’ormai ex coppia ha preso parte al reality delle tentazioni per volere di lei, la quale voleva mettere un po’ di pepe nella loro relazione. Alla fine non hanno superato le difficoltà e hanno deciso di uscire dal programma separati. La decisione è stata presa più che altro da Martina, che ha ammesso di non provare più gli stessi sentimenti per Dumitras. Intanto, ecco che arriva una segnalazione da parte di una persona che sembra conoscere l’ex coppia. Secondo questa indiscrezione, riportata da Deianira Marzano su Instagram, la De Ioannon tornerà sui suoi passi.

Facendo il punto della situazione, in attesa di scoprire il cast della prossima edizione in onda a settembre, Martina ha stretto un forte legame con Carlo Marini nel villaggio delle fidanzate in Sardegna. Il tentatore, ex corteggiatore di Manuela Carriero a Uomini e Donne, è riuscito a colpire l’interesse della De Ioannon in pochissimo tempo. Tramite il rapporto nato con il single, la ragazza ha ricevuto la triste conferma: nella sua relazione con Raul non era felice.

Dumitras è arrivato a questa consapevolezza negli ultimi giorni del suo viaggio nei sentimenti e non ha trattenuto le lacrime. Fosse stato per lui, avrebbero potuto prendere in mano la situazione e cercare di ricucire il rapporto. Martina nel finale di Temptation Island 2024 ha, però, confessato di non amare più Raul e di voler uscire dal reality show da sola. La coppia è scoppiata, ma c’è chi è convinto che a breve la De Ioannon tornerà tra le braccia di Dumitras.

L’esperta di gossip ha raccolto la segnalazione di un utente su Instagram, che sembra conoscere entrambi:

“Martina dopo l’estate tornerà da Raul. Lei è molto capricciosa e viziata. Raul l’accontentava in tutto, dallo shopping sfrenato alle vacanze di lusso in tutto il mondo. Raul è un imprenditore che lavora molto e molto più benestante di Carlo”

Sarà davvero così? Solo il tempo potrà dirlo. La cosa certa è che Martina, durante il falò di confronto finale, non sembrava intenzionata a ricucire i rapporti con Raul. La 26enne è apparsa abbastanza sicura della sua decisione, non lasciando spazio ai dubbi. Ora i fan del programma si chiedono se la De Ioannon e l’ex tentatore Carlo Marini hanno deciso di approfondire la loro conoscenza, iniziata nel villaggio delle fidanzate. Non resta che attendere per scoprirlo.