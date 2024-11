Temptation, Luca e Gaia ci riprovano: “Al cuore non si comanda”

Antonello Venditti in una sua canzone canta: ”Certi amori, non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, ed è il caso proprio della coppia formata da Gaia Vimercati e Luca Bad. Dopo la separazione a Temptation Island a causa delle dichiarazioni irripetibili di lui, i due si erano riavvicinati a settembre. Ora hanno proprio confermato di voler dare l’ennesima possibilità alla loro storia. Dove eravamo rimasti?

Gaia e Luca partecipano a Temptation Island questa estate e sono una delle coppie più discusse. Lei continua a tornare da lui nonostante i continui tradimenti, lui nel villaggio dà voce a dei pensieri che definirli misogini è poca cosa. Si passava dal bisogno fisiologico di tradire al lamentarsi che per colpa delle 3 settimane nel programma si era perso chissà quante sco****, e non andiamo oltre! Gaia aveva trovato rifugio tra le braccia del tentatore Jakub Bakkour e al falò di confronto, nonostante Luca avesse promesso di cambiare, erano usciti separati. Gaia sembrava aver ritrovato l’amore per se stessa dopo i continui tradimenti e si diceva pronta a ricominciare. Le cose però hanno preso una sterzata quando a settembre Luca e Gaia sono stati avvistati insieme. I rumor sono stati confermati proprio da Gaia che in lacrime confessa che lei e Luca ci stanno riprovando.

Temptation, Luca e Gaia: “Ho le farfalle nello stomaco”

Dopo settimane di indiscrezioni e segnalazioni arriva la conferma. Gaia Vimercati apre il proprio cuore con i suoi followers annunciando il ritorno di fiamma tra lei e Luca Bad. La ragazza chiede di non essere giudicata per questa sua scelta di tornare con l’ex traditore seriale, ma il modo in cui parla della loro storia ci fa capire che forse il loro percorso nel programma è servito a poco. Trattiene a stento le lacrime e ha la voce rotta, parla di un amore che non si può capire, di farfalle nello stomaco, Gaia. Stando a quanto si racconta sui social, la fiamma si sarebbe riaccesa quando durante una serata Luca si è esibito nel suo remix di Love The Way You Lie, canzone di Eminem e Rihanna e sigla storica di Temptation. Il ragazzo le ha dedicato delle barre in cui parla del loro rapporto, fatto di amore e di odio.

Nelle sue stories Instagram, Gaia dice che nessuno può capire quello che succede nella coppia, neanche la sua famiglia può giudicare. Poi, leggere il brano dedicatole da Luca, insomma, ci fa storcere il naso. La canzone parla di un amore tossico e decisamente sbagliato, ben lontana dalla classica canzone romantica che uno vorrebbe aver dedicata dal proprio innamorato. Speriamo che questo riavvicinamento sia frutto di un sentimento genuino e sincero, che i due siano effettivamente cambiati dopo Temptation Island e soprattutto speriamo che lui abbia perso il vizio del tradimento come aveva promesso! Le premesse non sembrano le migliori, la relazione non sembra la più sana, ma diamo tempo al tempo e diamo fiducia a entrambi, sperando che trionfi l’amore vero e non quello tossico della canzone.