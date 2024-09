Temptation Island, Luca e Gaia: possibile ritorno di fiamma (rumor)

In molti si ricorderanno di loro: Gaia Vimercati e Luca Bad sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. I due avevano intrapreso la loro avventura nel reality dei sentimenti al fine di valutare attentamente la loro relazione e capire se, nonostante i numerosi tradimenti perpetrati da Luca ai danni della sua compagna, il sentimento che li legava avesse ancora solide basi da permettere ai due fidanzati di lasciarsi tutto alle spalle e continuare il percorso di vita mano nella mano.

Alla fine, Gaia aveva deciso di lasciare il programma insieme a Luca e mettere da parte le numerose riserve che nutriva nei confronti del compagno e del suo comportamento assai poco fedele. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, se non fosse che, dopo un mese dalla fine del programma, nel consueto aggiornamento dedicato alle coppie, i due avevano raccontato di essersi lasciati definitivamente.

In particolare era stata Gaia a volere questa rottura in quanto aveva capito di dover dare priorità a se stessa. La Vimercati aveva poi anche aggiunto di essersi tenuta in contatto e di vedere Jakub Bakkour, l’ex tentatore che aveva fatto vacillare le sue certezze in Sardegna.

Ma non è finita qui perché a quanto pare, dopo tre mesi dalla fine del reality show e stando a quanto affermato da Lorenzo Pugnaloni, ci sarebbero delle importanti novità che coinvolgono Gaia e Luca e il loro rapporto.

Il tentativo di riavvicinamento di Gaia

Stando allo scoop pubblicato da Lorenzo Pugnaloni sul suo Lollo Magazine, ultimamente tra i due ex protagonisti di Temptation Island ci sarebbe stato un tentativo di riavvicinamento.

“Luca e Gaia, come sappiamo, si sono lasciati dopo il falò di confronto finale e quest’ultima pare abbia iniziato a conoscere, il single Jakub Bakkour, 24 anni di Verona. Una fonte ci racconta che lei, contemporaneamente alla frequentazione con il single, ha sempre espresso il desiderio di rimanere in buona con l’ex Luca riferendogli che con Jakub ci fosse solo “amicizia”. Tutto l’opposto di ciò che appariva sui social”, sono state le prime parole con le quali Pugnaloni ha letteralmente sganciato la bomba sui due ex fidanzati.

“Dopo varie vicissitudini tra Gaia e Luca avviene, quindi, il distacco ma, a distanza di qualche settimana, sembrerebbe che lei abbia voluto riprovarci con l’ex Luca e ci hanno segnalato che siano stati avvistati diverse volte insieme“, ha poi proseguito l’esperto di gossip.

L’avvistamento a Riccione

Insomma, stando alle segnalazioni riportate da Pugnaloni sembrano non esserci più dubbi: i due potrebbero aver ricominciato a frequentarsi e chissà che dietro tutto ciò non ci sia l’effettiva voglia di riprendere da dove avevano interrotto la loro storia d’amore. I due poi, come riportato dall’esperto di gossip, sarebbero stati visti insieme in un locale a Riccione una sera dell’appena conclusa estate e pare che lei, nonostante fosse in compagnia di altre persone (altre ex fidanzate del programma), abbia addirittura raggiunto l’ex fidanzato per abbracciarlo.

Ma non è tutto oro ciò che luccica perché pare anche che, sebbene Gaia abbia dimostrato di voler riprendere la frequentazione con Luca, non abbia mai smesso di frequentare Jakub. I due sono infatti stati avvistati insieme alla Milano Fashion Week della scorsa settimana, anche se non erano soli e in seguito a lei è anche “scappato” un like sulla pagina Instagram dell’ex tentatore.

Sembra proprio che questa storia sia destinata a diventare una degna puntata di Beautiful. Chissà cosa succederà nei prossimi mesi: solo il tempo potrà dirlo e, come si suo dire in questi casi, se son rose fioriranno.