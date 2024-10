Temptation, Lino pesante sulla tentatrice Maika: “Pagliacciata”

Chi avrebbe mai pensato che dopo la fine dell’edizione estiva di Temptation Island saremmo stati ancora qui a parlarne? Nessuno, ma a quanto pare le coppie dell’estate 2024 stanno dando ancora spettacolo in fatto di notizia. Più di quelle della recentissima edizione autunnale appena conclusa e il livello di trash, bisogna ammetterlo, è piuttosto alto.

Protagonisti di questa parentesi fatta di battibecchi social e provocazioni anche piuttosto infime l’ex tentatrice Maika e Alessia, ormai ex fidanzata di Lino Giuliano, uno dei main character di Temptation. Le due donne, entrambe con caratteri decisamente forti, si sarebbero scambiate parole non proprio carine e lo avrebbero fatto sui rispettivi profili Instagram. Una discussione virtuale, alla mercè di tutto il popolo del social e che, di fatto, non serve a nulla, se non ad alimentare i rumors e dare modo all’algoritmo di fare il suo “dovere”.

Dopo essersi dette la qualunque, ora a dire la sua è proprio Lino, che sulle sue storie Instagram ha voluto condividere il suo pensiero in merito a questo quadretto che, a detta sua, è diventata una vera e propria “pagliacciata”. Un’ora fa l’ex partecipante di TI e quasi concorrente del Grande Fratello (la squalifica è arrivata ancora prima di varcare la porta rossa), ha pubblicato una storia IG scrivendo:

Per me è una pagliacciata tutto quello che sta succedendo. Alessia sarà anche pazza, ma non è stata lei a iniziare. Fossi in lei non gli darei tutte queste soddisfazioni, ‘perché vuole questo per fare follower’. Se fossi Alessia non la considererei affatto, ma e c parlamm la jaaa.

Parole, quelle di Lino, che sembrano prendere le parti dell’ex fidanzata Alessia, andando invece contro Maika, attualmente la “nemica” della situazione.

Il motivo dello scontro? Lino, ma tutto sfocia nel trash

Tutto questo scambio di offese parte da un punto in comune tra le due donne: Lino Giuliano. Maika e Alessia, infatti, hanno avuto, chi più, chi meno, una storia con l’uomo, a oggi single. Alessia era la fidanzata, mentre Maika la tentatrice, con il quale avrebbe vissuto una brevissima parentesi di romanticismo sfociata poi nel nulla.

Alessia, senza mai taggare Maika, avrebbe accusato la tentatrice di avere avuto una relazione con quattro dei fidanzati di Temptation Island; tre della prima edizione del 2024 e uno appartenente al cast di questa seconda edizione. Ad accendere la discussione, a quanto pare, sarebbe stata Maika, presa dalla rabbia dopo essere stata definita un “errore” proprio da Lino. Un commento che alla tentatrice non è piaciuto affatto e che avrebbe acceso in lei la voglia di replicare. “Il più pulito ha la rogna“, avrebbe scritto Maika e Alessia, dopo queste parole, avrebbe aperto il vaso di Pandora con allusioni e provocazioni.

Il botta e risposta è sfociato poi nella peggiore delle pagine social: parlare di numeri e fare, anche se solo con iniziali, nomi dei presunti partner. Un siparietto non richiesto e piuttosto controverso, ma che sappiamo alimentare le domande, la curiosità e la voglia di saperne sempre di più.

D’altronde, si sa, gli aspetti più segreti delle coppie, specie se diventate televisive, attirano sempre l’attenzione. Questa volta, però, forse si è un po’ esagerato e Lino, nell’ultima ora, ha voluto spendere qualche parola sottolineando il suo pensiero. Avrà ancora l’intenzione di riconquistare Alessia o si sarà rassegnato? Intanto una cosa rimane certa: Temptation Island estate batte Temptation Island autunno. Uno a zero palla al centro e il trash, purtroppo, ha sempre la meglio.