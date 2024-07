Temptation, Lino a Martina: “Smetti o pubblico cose che non devo”

E’ da poco terminata l’ultima edizione di Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. Una volta abbandonata l’isola sono continuate le antipatie tra alcuni dei protagonisti, in particolare tra fidanzate/fidanzati e tentatrici/tentatori, causa della loro rottura. Tuttavia c’è anche chi si è intromesso nelle storie di altre coppie, così come è avvenuto nel caso di Martina con Alessia e Lino. La ragazza si è difatti abbandonata ad alcune affermazioni sul ragazzo che l’hanno fatto parecchio infuriare. Nelle ultime ore il diretto interessato ha replicato nuovamente, invitando Martina a finirla una volta per tutte. Capiamo meglio che cosa è successo.

Un famoso detto recita “Tra moglie e marito non mettere il dito”. La stessa regola può valere per fidanzati e anche ex, così come nel caso di Alessia Pascarella e Lino Giuliano. I due hanno deciso di abbandonare Temptation Island da separati in seguito all’avvicinamento del ragazzo alla single Maika che ha portato la sua fidanzata a chiedere più volte un falò di confronto. La decisione di Alessia di lasciare Lino si è rivelata definitiva anche una volta abbandonato il programma. Un’altra protagonista di quest’edizione si è abbandonata ad alcuni commenti sulla vicenda, criticando in particolar modo l’atteggiamento di Lino. Si tratta nello specifico di Martina, ex di Raul.

Una volta abbandonato il programma Alessia e Martina hanno difatti commentato la loro esperienza a Temptation Island con alcune dirette sui social . Qui l’ex di Raul si è abbandonata a diverse critiche nei confronti di Lino, ex di Pascarella. Dopo aver sentito le sue parole, il diretto interessato ha deciso di replicare con un video pubblicato su TikTok dove si scaglia proprio contro Martina. Nello specifico il ragazzo ha criticato il suo atteggiamento nei confronti del single Carlo. Ha poi invitato la ragazza a smetterla di nominarlo, aggiungendo che potrebbe pubblicare cose che non deve nel caso in cui lei dovesse continuare a parlare di lui. Lino non ha tuttavia specificato di quali contenuti si tratti. Giuliano ha anche aggiunto che la sua ex fidanzata Alessia avrebbe dovuto difenderlo, evitando che Martina si prendesse così tanta confidenza nei suoi confronti.

Di seguito un estratto di quanto detto da Lino su Martina:

Ti ricordo che chi ha iniziato a parlare di altre persone sei stata tu e mi ricordo che mi giudicavi tu in primis nei pinnettu. Mi ricordo che tu parlavi male di me, io non mi sono mai permesso di parlare male di te.

E ancora:

Stai attaccando tutti e tutte, finiscila che fai più bella figura, perché sennò veramente pubblico cose che non devo pubblicare, quindi fai la brava Martina.

Poi, su Alessia:

La colpa non la do neanche a te, la colpa di questa situazione è in primis di Alessia perché se ti toccano l’innamorato come dicevi tu di essere… Se qualcuno parlava male di lei io lo rimettevo subito al posto suo perché la confidenza non gliel’ho mai data, quindi ha sbagliato in primis Alessia, doveva dire “commentate, ma non vi permettete di offenderlo, perché lo posso fare solo io e basta”.

Chissà se arriverà una nuova replica da parte di Martina e come si concluderà la discussione tra i due.