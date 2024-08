Temptation, Jakub al GF? Lui accende l’ipotesi, poi parla di Gaia

Dopo la partecipazione di Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti al Grande Fratello, aumentano le ipotesi su quale volto di Temptation Island 2024 potrebbe entrare nella Casa di Cinecittà. Oggi spunta fuori l’idea di vedere l’ex tentatore Jakub nei panni di gieffino. Finora non si è parlato mai della possibilità di ritrovarlo nella Casa di Cinecittà. Infatti, i nomi spesso spuntati fuori sono quelli di Alessia, Lino, Maika, Jenny, Tony, Martina, Raul e Carlo. Mentre risponde ad alcune domande legate anche alla sua frequentazione con Gaia, la quale ha chiuso definitivamente la sua storia con Luca, ecco che Jakub parla del GF.

Un fan gli chiede se gli piacerebbe partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini e se è stato contattato dalla produzione. La risposta dell’ex tentatore su Instagram è stata: “Mi piacerebbe molto. Mai dire mai, settembre si avvicina”. Appare speranzoso Jakub sotto questo punto di vista, tanto che inserisce una emoticon che ride con la mano di fronte alla bocca. L’ex tentatore potrebbe essere stato contattato oppure potrebbe lui stesso essersi proposto agli autori del programma del prime time di Canale 5. Ora non resta che attendere per scoprire se qualcuno tra i volti di Temptation Island 2024 finirà nella Casa più spiata d’Italia.

Gaia e Jakub dopo Temptation Island: cosa sta succedendo

Continua la frequentazione tra Gaia e Jakub dopo la partecipazione al reality show delle tentazioni. I due si conosciuti proprio nel villaggio delle fidanzate, dove lei ha dovuto affrontare non pochi ostacoli. Alla fine la storia d’amore tra Gaia e Luca è giunta al termine. Si sono lasciati e lei sta cercando di voltare pagina con l’ex tentatore. Ma come sta procedendo tra loro? Rispondendo ad alcune domande dei fan, Jakub sembra mandare una frecciata a Luca:

“Alti e bassi, è normale. Purtroppo attualmente ci sono ancora persone e situazioni che portano via leggerezza”

Sembra, dunque, che ci siano dei problemucci di percorso tra Gaia e Jakub dopo TI. L’ex tentatore, intanto, conferma che si sta vivendo questa frequentazione, che gli sta dando molto. Allo stesso tempo, gli sembra ancora “un po’ presto per parlare di sentimenti”. Dalla sua esperienza nel reality delle tentazioni ha imparato ad avere maggiore consapevolezza, ma non vi parteciperebbe mai in coppia.

In quanto tiene molto al suo equilibrio, non riuscirebbe a inserirsi in una situazione che potrebbe intaccarlo. “Credo non abbia senso”, precisa. L’ex tentatore, inoltre, sottolinea che questo è il suo pensiero e che non biasima chi vi partecipa in coppia.