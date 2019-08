Temptation Island, Vittorio e Vanessa sempre più intimi: baci e spifferi

Temptation Island divide e unisce. Il reality più scottante dell’estate quest’anno ha fatto una strage di coppie. Tra gli innamorati scoppiati ci sono stati anche Vittorio Collina e la ‘Fotonica’ Katia Fanelli. Il ragazzo, però, non è rimasto a bocca asciutta visto che quando è terminato il programma ha continuato la frequentazione con la single Vanessa Cinelli. E stando alle ultime indiscrezioni sembra proprio che i due siano sempre più vicini e intimi. Gli spifferi, soffiati dal blog Il Vicolo delle News, parlano infatti di una complicità che via via si fa più collaudata, con tanto di baci al seguito. E pazienza se la ‘Fotonica’ non crede alla storia…

Vanessa e Vittorio di Temptation Island: bacio al Samsara Beach, il gossip corre veloce

Il Vicolo delle News riporta che tra Vanessa e Vittorio la storia continua. Secondo quanto appreso dal blog, negli ultimi giorni, i due sono stati beccati in atteggiamenti intimi dove non sono mancati i baci. Alcune ‘talpe’ affermano che i due sono stati visti tre giorni fa baciarsi al locale romagnolo Samsara Beach, durante l’orario dell’aperitivo. Con loro ci sarebbero stati anche altri volti che hanno incendiato il reality estivo di Canale 5, vale a dire Massimo, Arcangelo e altre due tentatrici. Nel frattempo la Fanelli non crede che la storia possa durare. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi la ‘Fotonica’ ha sostenuto che l’interesse della Cinelli nei confronti di Vittorio non sia autentico ma dettato da mire di visibilità. Chissà chi ha ragione. Lo si scoprirà strada facendo.

Katia: “Già fatto il provino come tronista a Uomini e Donne”

Katia, sempre lungo le colonne di Chi, ha fatto sapere di aver sostenuto il provino per prendere parte a Uomini e Donne in qualità di tronista. A proposito dell’incontro con la redazione della trasmisisone ha detto: “Già fatto: diciamo che qualcosa nell’aria già c’è! Se dovesse succedere, ne sarei felice perché io credo nel programma dei sentimenti. Guardate Temptation Island: mi ha salvato la vita e aperto gli occhi. Perché a Uomini e Donne non potrebbe succedermi lo stesso?”