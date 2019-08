Temptation Island: Vittorio Collina e Vanessa non si nascondono più

Temptation Island, Vittorio e Vanessa fanno sul serio: i due non si nascondono più

Temptation Island ha chiuso i battenti da qualche settimana, ma i gossip attorno al reality più bollente dell’estate non si sono ancora placati. In particolare continua a interessare il rapporto tra Vittorio Collina e Vanessa Cinelli. I due, all’interno del programma, si sono presentati in una veste differente. Collina da fidanzato, al fianco della ‘Fotonica’ Katia – con cui è giunto alla rottura -; la Cinelli in qualità di tentatrice. E nella sua rete è caduto proprio Vittorio che, a quanto pare, anche conclusosi lo show, ha continuato a coltivare la frequentazione della ragazza con cui sembra fare sul serio. L’ultimo indizio che spinge verso questa direzione arriva da Porto Cervo.

In Sardegna Collina e la Cinelli escono allo scoperto

Vittorio, attualmente, sta trascorrendo delle serate di svago in Sardegna, nei pressi di Porto Cervo. Con lui ci sono altri protagonisti di Temptation Island 2019: Massimo Colantoni e Arcangelo Bianco a cui si sono aggiunte le tentatrici Maddalena Vasselli e Sonia Onelli. Naturalmente c’è anche Vanessa con cui Collina si diverte, scherzando e sorridendo. Non solo, nelle scorse ore, durante una cena in compagnia, i due hanno ironizzato sulla loro relazione. Nelle Stories Instagram sono apparsi lasciando intendere che il legame c’è ancora. “Ragazzi buonasera, in tutti i ristoranti in cui vado me la ritrovo di fianco (Vanessa, ndr). Vado in un locale e me la ritrovo di fianco e non so più come fare” ha detto ridendo Vittorio a cui ha fatto eco la Cinelli: “Io ho prenotato in questo locale, poi è venuto lui e si è messo pure vicino”.

I dubbi di Katia su Vittorio e Vanessa

I due sono dunque usciti allo scoperto. Resta da capire se già si possa parlare di coppia e relazione sentimentale avviata oppure se è meglio parlare di frequentazione. Fatto sta che il feeling c’è e, al momento, la ‘Fotonica’ non sta avendo ragione. Ricordiamo che Katia, in un’intervista recente, ha sostenuto che i due non dureranno.