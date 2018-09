Temptation Island Vip: Valeria vicina al bacio, Sossio e la frase che disgusta

Temptation Island Vip: Valeria Marini vicina al bacio con Ivan

Durante la registrazione del Trono Over di Uomini e Donne del 28 settembre, Maria De Filippi mostra qualche anticipazione di Temptation Island Vip. In particolare, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, il primo filmato riguarda Valeria Marini. La nota showgirl italiana continua a trascorrere molto tempo in compagnia del tentatore Ivan Gonzalez. La fidanzata di Patrick sembra proprio essere presa dal giovane spagnolo. Scendendo nel dettaglio, nel video che fa da anticipazioni è possibile vedere la Marini in acqua con Ivan. I due stanno quasi per baciarsi! L’ennesimo filmato che potrebbe arrivare a Patrick, il quale ormai sembra essersi abituata a vedere la fidanzata approcciarsi con il tentatore. Valeria si è anche chiusa senza microfono con Ivan nel bagno. Sebbene questo gesto sia abbastanza forte, Patrick non arriva comunque a chiedere il tanto temuto falò di confronto immediato. Probabilmente l’uomo ha bisogno di vedere fino a che punto potrebbe arrivare la Marini. Intanto, ci sono anche delle anticipazioni su Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra, Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Temptation Island Vip: Andrea Cerioli crea problemi tra Andrea e Alessandra?

Per quanto riguarda Andrea e Alessandra, il pubblico assisterà al loro falò di confronto. I due si ritrovano ad affrontare l’ultima temuta parte del reality, ovvero la scelta finale. Usciranno insieme oppure no? Zenga si dice dispiaciuto per il comportamento tenuto dalla fidanzata nel villaggio. In particolare, il giovane rivela di non riuscire a capire il perché Alessandra si sia comportata in un certo modo con il tentatore Andrea Cerioli. Dopo aver visto Andrea particolarmente allegro e disinvolto nei vari video, la Sgolastra ha deciso di lasciarsi andare con l’ex tronista di Uomini e Donne. In particolare, il tentatore tenta di consolare Alessandra, sempre più rammaricata del comportamento del fidanzato.

Sossio e la confessione a Temptation Island Vip che non piace a Tina Cipollari

Ed ecco che non poteva mancare il video di Sossio. L’Aruta ovviamente continua a farsi avanti con la tentatrice. In particolare, sono diversi i complimenti che l’ex cavaliere del Trono Over riserva alla ragazza. Scendendo ancora più nel dettaglio, il calciatore afferma esplicitamente di desiderare la giovane. Sicuramente è una cosa che il pubblico aveva già intuito, come la stessa tentatrice. Tina Cipollari commenta molto negativamente il comportamernto di Sossio. Sicuramente l’Aruta si sta lasciando molto andare con la tentatrice, sconcertando il pubblico.