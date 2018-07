Temptation Island Vip: Valentina Vignali e Stefano Laudoni NON ci saranno

Temptation Island Vip cast: Valentina Vignali smentisce la sua partecipazione

Valentina Vignali e Stefano Laudoni non faranno parte del cast della prima edizione di Temptation Island Vip. A smentire i recenti gossip è stata proprio la giocatrice di basket e modella, che ha chiarito su Instagram di non essere interessata a prendere parte a un programma del genere. “È bello, ma da vedere a casa”, ha assicurato Valentina. Che, tra l’altro, nel periodo delle registrazioni sarà impegnata con la preparazione sportiva per il nuovo campionato. Dunque, i fan della coppia Vignali-Laudoni devono rassegnarsi: al momento non c’è la possibilità di vedere la coppia in tv. Ma non è esclusa questo inverno una partecipazione nel salotto di Barbara d’Urso, dove Valentina è spesso ospite…

Quali sono le coppie che partecipano a Temptation Island Vip

La smentita di Valentina Vignali arriva pochi giorni dopo quella di Luca Onestini e Ivana Mrazova. Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno rivelato di non essere interessati al format condotto da Simona Ventura e prodotto da Maria De Filippi. “Non abbiano nulla da mettere alla prova”, hanno assicurato Luca e Ivana. Non ci saranno neppure Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, dopo il caos mediatico scoppiato nella Casa di Cinecittà, non se la sentono di sottoporre a nuovi stress e pressioni la loro bella storia d’amore. Un rifiuto è arrivato anche da parte di Andrea Damante e Giulia De Lellis che, nonostante siano tornati a frequentarsi, non sono ancora pronti per una prova del genere. Dunque, chi ci sarà?

Temptation Island Vip: Giordano e Nilufar NON hanno smentito

Al momento l’unica coppia certa di Temptation Island Vip sembra quella formata da Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. L’ex corteggiatore e l’ex tronista di Uomini e Donne non hanno smentito i pettegolezzi sulla loro partecipazione. Chi tace acconsente?