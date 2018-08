Temptation Island Vip, tentatori: Giorgio Alfieri e Cipriani? Verità

By

Anticipazioni Temptation Island Vip: Giorgio Alfieri tentatore? Francesca Cipriani non ci sarà

Le riprese di Temptation Island Vip sono iniziate. Il docu-reality condotto da Simona Ventura è entrato nel clou dell’avventura e le coppie stanno per mettere alla prova il loro amore. Ovviamente, la curiosità dei telespettatori ha iniziato a farsi sentire già da diverse settimane. Una volta resi noti i nomi dei protagonisti di questa prima edizione dell’isola delle tentazioni dedicata ai personaggi famosi, i fan non vedevano l’ora di capire su chi fosse ricaduta la scelta dei tentatori e delle tentatrici. A quanto pare, gli autori del programmi sono stati in grado di scegliere dei volti che regaleranno senza dubbio moltissime sorprese. Negli ultimissimi giorni si è sparsa la voce riguardo la presunta presenza di Francesca Cipriani e l’ex tronista di Uomini e Donne Giorgio Alfieri.

Temptation Islan Vip: la verità su Giorgio Alfieri e Francesca Cipriani

Giorgio Alfieri è noto al pubblico di Canale 5 per aver vestito i panni del tronista di Uomini e Donne nel 2006, dove conobbe e scelse Martina Luciani. L’uomo lavora dietro le quinte di molti programmi tv da ormai diverso tempo e dora sembra pronto a tornare in scena. Il noto giornalista Gabriele Parpiglia ha infatti confermato la presenza di Alfieri a Temptation Island Vip, più precisamente nei panni del tentatore. Senza dubbio, questa è una grande sorpresa per i nostalgici dei primissimi troni di Maria De Filippi. Intanto, Parpiglia ha anche voluto precisare la verità sulla presunta partecipazione della show-girl Francesca Cipriani.

Francesca Cipriani non partecipa a Temptation Island Vip

A quanto pare, Francesca non è assolutamente una delle tentatrice della primissima edizione di Temptation versione Vip. Attendiamo però di capire chi siano le single che proveranno a far cadere in tentazione i fidanzati. Intanto sono ormai certi Andrea Cerioli, Nicolò Ferrari, Nicolò Raniolo, il figlio di Vasco Rossi E Francesco Chiofalo.