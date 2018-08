Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo Lenticchio tra i tentatori

Chi sono i tentatori di Temptation Island Vip? C’è anche Lenticchio

Le registrazioni non sono ancora iniziate ma continuano ad emergere indiscrezioni sulla prima edizione di Temptation Island Vip. L’ultima? A quanto pare tra i tentatori c’è Francesco Chiofalo, conosciuto ai più come Lenticchio. A rivelarlo è il Vicolo delle News, che parla anche di un probabile arrivo – tra le tentatrici – di Erjona Sulejmani, ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili. Per Chiofalo si tratta di un ritorno in tv nel programma che gli ha regalato la grande popolarità: lo scorso anno ha partecipato alla versione classica in coppia con l’ex fidanzata Selvaggia Roma. Fin da subito Francesco si è rivelato un grande protagonista e, siamo sicuri, saprà lasciare il segno pure nella versione Vip del programma prodotto da Maria De Filippi…

Tra i tentatori Davide Rossi, il figlio di Vasco

A far compagnia a Francesco Chiofalo ci sarà Davide Rossi. Il nome del figlio di Vasco Rossi è stato confermato da Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island, nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi. Il braccio destro della De Filippi ha svelato pure un altro nome, quello di Melissa Castagnoli, ex tentatrice nel 2016. Al momento, dunque, non ci sono altre certezze, ma per i ruoli di tentatori e tentatrici si parla di: Andrea Cerioli, Manuel Vallicella, Jeremias Rodriguez, Mariana Falace, Andrea Offredi, Pierpaolo Pretelli.

Le coppie protagoniste di Temptation Island Vip

Sono sei le coppie che si metteranno in gioco a Temptation Island Vip: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra.