Temptation Island Vip, Sossio vuole sposare Ursula: ma lei è contraria

Temptation Island Vip: Sossio Aruta pronto a sposare Ursula Bennardo

Temptation Island Vip sarà un banco di prova importante per Sossio e Ursula del Trono Over di Uomini e Donne. Prima della partenza il calciatore campano ha rivelato al settimanale Di Più di voler sposare la parrucchiera pugliese. A detta del Cavaliere, Ursula è la donna giusta, quella del per sempre dopo il burrascoso divorzio di qualche anno fa con Rossella, una donna estranea al mondo dello showbiz. Non è però dello stesso parere la Dama di Maria De Filippi, del tutto contraria ad un matrimonio così imminente. “Mi sento pronto per chiedere a Ursula di diventare mia moglie. Per iniziare una nuova vita, per convivere. E poi a me piace la Puglia, la casa di mia madre è piccola e potrei trasferirmi da lei…”, ha detto Sossio Aruta alla rivista diretta da Sandro Mayer. Il 47enne è infatti tornato a vivere con la madre dopo l’addio all’ex moglie, che le ha dato due figli ancora piccoli.

Ursula Bennardo non vuole sposare Sossio Aruta

“Oggi non potrei dirgli di sì. Mi sembrerebbe prematuro sposarlo perché lo conosco ancora troppo poco”, ha invece fatto sapere Ursula a Di Più. L’hair stylist è pronta a rifiutare una proposta di matrimonio da Sossio. Del resto la Bennardo vuole andarci con i piedi di piombo dopo che anche lei ha divorziato in passato con l’uomo dal quale ha avuto tre figli. Senza contare che il percorso di Sossio e Ursula al Trono Over di Uomini e Donne è stato tutt’altro che facile: Aruta non ha inizialmente dato l’esclusività alla tarantina e questo ha portato a mesi di accuse, ripicche e lotte.

Temptation Island Vip: Ursula non si fida di Sossio Aruta

“Ursula non si fida di me. Pensa che io faccia il playboy con le donne”, ha dichiarato Sossio a Uomini e Donne Magazine. Nel frattempo per entrambi sono già avvenute le presentazioni in famiglia: Sossio e Ursula hanno conosciuto i rispettivi figli e parenti. Temptation Island Vip riuscirà a rafforzare ancora di più questo legame, magari fino all’altare?