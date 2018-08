Sossio e Ursula: “Temptation Island sarà la nostra prova d’amore”

Sossio e Ursula a Temptation Island: pronti per mettere alla prova il loro amore

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono conosciuti durante il Trono Over di Uomini e Donne e stanno insieme da circa cinque mesi. Nonostante ciò, i due non hanno ancora capito come portare avanti nel migliore dei modi la loro storia d’amore. L’ostacolo più grande da superare sembra quello della gelosia e delle continue liti, dovuti anche al fatto che vivono una relazione a distanza. Per capire cosa fare del loro rapporto, i due hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip. Sarà la decisione giusta? Prima di iniziare questa nuova avventura, il cavaliere e la dama sono stati intervistati da Uomini e Donne Magazine, dove hanno spiegato dubbi e pensieri riguardo alla loro storia e a ciò che provano nei confronti dell’altro.

Sossio Aruta: “Senza certezze non me la sento di lasciarmi andare”

L’ex calciatore del Cervia ha confessato che il motivo principale di lite fra lui e Ursula è la distanza. Lei non si fida ed è convinta che il compagno faccia il playboy con le altre donne. Proprio a causa della sua gelosia a luglio la Bennardo lo ha lasciato per un giorno e i due hanno rinunciato anche a una vacanza a Sharm el-Sheik per una discussione poco prima. Sossio, però, spiega di aver bisogno di sicurezze dalla sua donna. “Senza certezze non me la sento di lasciarmi andare” ha confessato durante l’intervista al Magazine di Uomini e Donne. Mentre sul campo da calcio è un leone, il cavaliere dichiara che in amore si vede più come un gattino.

Ursula Bennardo: “Ho ancora molta paura di questo rapporto”

La dama pugliese, invece, ha confessato di provare qualcosa di più forte, di sentire qualcosa di speciale tra lei e Sossio. Nonostante ciò, Ursula ha molta paura del rapporto che si è creato tra i due. Il motivo? Aruta ha degli atteggiamenti che a lei non piacciono e a volte pensa che il confronto con lui sia inutile. I due riusciranno a dare risposta ai loro dubbi a Temptation Island Vip? Manca poco all’inizio del programma, non ci resta che attendere.