Temptation Island Vip, Simone e Chiara: il grande passo, l’annuncio

È stata una delle esperienze più importanti della mia vita, partecipare a questo reality. Il primo giorno di Temptation mi sembrava di vivere una bella vacanza, ma con il passar dei giorni la distanza della mia Chiara si è incominciata a sentire, specie quando lei appariva nel pinnettu mentre ballava, scherzava, mantenendosi però sempre nei limiti del rispetto. Sin da piccolo mi sono sempre piaciute le sfide, ho vinto e qualche volta ho perso; ma una delle vittorie più importanti è stata lei. Nel susseguirsi dei giorni questi atteggiamenti associandosi anche a quelli dei tentatori mi hanno portato a maturare l’idea di chiedere il falò di confronto, anche per capire la sua mente dove che stesse viaggiando,ma, dopo qualche giorno lei anticipò il mio invito. Chiara la sera del giovedì durante il solito falò di gruppo si dichiarò in video dicendo: “ non sono venuta qua per mettere a rischio la mia storia, né ho dubbi ne perplessità sui sentimenti che provo per Simone, sono sicura dei suoi, io voglio dimostrare a lui che si può fidare ciecamente e voglio dimostrare a me stessa che quegli errori commessi in passato non verranno più ricommessi. Questa sorpresa mi fece tanto gioire, quando la mia principessa scese dalle gradinate all’improvviso con un bellissimo abito, le nostre emozioni hanno perso il controllo da lì capimmo, che nessuna tentazione poteva mai compromettere il nostro solidale rapporto. Sono stati 21 lunghissimi giorni sembrava che non finissero mai, da un lato avevo paura, ma percepivo in me, che questa esperienza si sarebbe conclusa bene. Dopo il nostro lungo viaggio nei sentimenti il nostro progetto, unitamente ad altri di lavoro e formazione, è quello di andare a vivere insieme. Un ringraziamento speciale per averci incoraggiato e ispirato a @fabiopastrello @raffaellamennoia @danielissima.io @gabrieleparpiglia @stefano_carriero_ @micheleperna @alessiamarcuzzi etc. Grazie alla signora Maria e infiniti ringraziamenti a voi amici miei 🙏🏻❤️ #temptationislandvip #simonebonaccorsi #chiaraesposito #chiaraesimone