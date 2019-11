Temptation Island Vip, Silvia ha cercato Valerio: “Falsa e opportunista”

Temptation Island Vip, Valerio Maggiolini ancora contro Silvia Tirado: nuove parole sull’ex di Gabriele Pippo

Si sta scatenando una guerra tra Silvia Tirado e il tentatore Valerio Maggiolini dopo Temptation Island Vip! I due si erano avvicinati molto durante il reality show e la fidanzata di Gabriele Pippo, almeno all’epoca lo era, sembrava a un certo punto realmente interessata al single. Forse per questo lui si è avvicinato molto e anche affezionato, iniziando a provare un interesse sincero verso di lei. Questa è stata l’impressione vista la sua reazione quando Silvia ha parlato solo di amicizia fra loro. L’atteggiamento della Tirado è cambiato quando si è resa conto di essere sempre innamorata di Gabriele, così ha messo un freno al rapporto con Valerio. Tra i due c’erano sempre molti gesti affettuosi, ma lei poi ha messo una distanza, che è culminata nell’addio del tentatore durante il weekend. Valerio infatti ha lasciato il programma proprio durante il weekend quando si è reso conto che Silvia aveva in un certo senso finto con lui. Dal punto di vista di Silvia invece lui avrebbe un po’ frainteso. Ma veniamo a oggi.

Silvia Tirado ha cercato Valerio Maggiolini, arriva la confessione: “Non ho risposto”

Sembra chiaro che Valerio e Silvia dopo Temptation Island Vip non siano rimasti in buoni rapporti, anzi. L’ex tentatore si è fatto un’idea precisa sulla ragazza, arrivando a dire a Gabriele che merita di meglio dopo la rottura. Una risposta diretta di Silvia a questo attacco di Valerio non è arrivata, ma ha scritto tra le stories il famoso detto della volpe che non arriva all’uva. Nel frattempo pare che abbia tentato di avere un confronto con Valerio! A rivelare tutto è stato proprio lui oggi pomeriggio, rispondendo affermativamente a chi gli ha chiesto su Instagram se Silvia lo avesse cercato o meno. Lui ha risposto così: “Sì, ho visto un suo messaggio in risposta alla mia storia ma non le ho risposto e non lo farò”. L’ex tentatore Valerio Maggiolini comunque non sembra disposto né intenzionato a cambiare idea su Silvia Tirado.

Temptation, l’ex tentatore Valerio ancora durissimo contro Silvia: “Persona falsa e opportunista”, arriva la replica

Anche oggi ne ha parlato in modo non proprio positivo, infatti: “Ho speso già troppo tempo dietro questa questione. L’ho conosciuta a Temptation, ho capito che stava recitando e sono uscito dal programma di mia spontanea volontà. Non volevo proseguire la conoscenza e mai nella vita potrei volere una persona falsa ed opportunista al mio fianco. Lascio continuare questo teatrino ridicolo a chi di dovere”. Immediata la replica di Silvia Tirado, che ha postato il messaggio che ha inviato a Valerio. E ha scritto: “Dato che il signorino Valerio per farsi pubblicità si sta inventando di tutto. Vi invio il messaggio ‘d’amore’ che gli ho scritto. Sei ridicolo”. Va detto comunque che il single non ha parlato di messaggio d’amore, si è limitato a dire che Silvia ha risposto alla sua storia e così è stato, in effetti. Per i più curiosi, questo è il messaggio in questione: “Tu non sai minimamente ciò che ho passato e sto passando per fare certe supposizioni… Altro che si merita di meglio”.