Temptation, Gabriele e Silvia rottura: il single Valerio al veleno sulla Tirado

Temptation Island Vip, Gabriele Pippo e Silvia Tirado si sono lasciati: la rottura è ormai ufficiale

Gabriele e Silvia si sono lasciati dopo Temptation Island Vip, non ci sono più dubbi ormai. Seppure i due non abbiano pronunciato parole come “ci siamo lasciati”, è chiaro che dietro ai loro reciproci attacchi si nasconda una rottura. Se sarà definitiva o meno lo dirà solo il tempo, per il momento comunque c’è aria di tempesta. A dare per prima cenni di cedimento è stata Silvia Tirado, che si è sfogata con i fan tramite Instagram lamentandosi delle scarse attenzioni che riceveva dal fidanzato Gabriele. E questi sono, alla fin fine, i problemi per cui hanno discusso anche durante il reality show di Canale 5. Gabriele durante l’ultimo falò era stato chiaro: gli serviva ancora un po’ di tempo da dedicare al suo lavoro, poi sarebbe tornato a essere il fidanzato premuroso di sempre.

Gabriele e Silvia si sono lasciati, interviene il tentatore Valerio: parole al veleno sulla Tirado

Evidentemente Silvia si è sentita trascurata talmente tanto da non riuscire più a sopportarlo. Ma soprattutto nel suo sfogo ha attaccato l’ex fidanzato per dei video musicali che sarebbero, dal suo punto di vista, una mancanza di rispetto. Gabriele ha risposto sui social ma senza scendere nei dettagli sui problemi di coppia, però ha lanciato una frecciatina all’ex fidanzata. Il figlio di Pippo Franco ha infatti provocato Silvia dicendole di contattare nuovamente il tentatore Valerio Maggiolini, ma in tal caso lui le avrebbe dato due di picche per la seconda volta. Questa storia è stata vista da Valerio, che l’ha condivisa su Instagram e ha aggiunto un suo pensiero sopra. Queste le sue parole: “Anche no, mi dispiace ma non torno indietro quando prendo una decisione. Forse avresti dovuto fare lo stesso anche tu, a tempo debito. Ma come si dice… meglio tardi che mai!”.

Gabriele e Silvia dopo Temptation Island Vip, il single Valerio dalla parte di Pippo: “Meriti di meglio”

Non è finita qui, perché nella seconda parte del messaggio Valerio si è palesemente schierato dalla parte di Gabriele. Le parole non sono state molto positive verso Silvia: “Per quello che ho visto di te posso dire che sei un ragazzo intelligente e in gamba! A mio parere meriti di meglio, molto meglio”. Arriverà una replica?