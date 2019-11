Gabriele Pippo e Silvia si sono lasciati? Lei sbotta: “Toccato il fondo”

Temptation Island Vip 2019, Gabriele e Silvia si sono lasciati? Le ultime news sulla coppia

Gabriele e Silvia di Temptation Island Vip si sono lasciati? La coppia pare non sia riuscita a superare i problemi che li hanno portati a partecipare al reality show. Sembravano sul punto di dirsi addio già su Canale 5, ma alla fine il sentimento è stato più forte di tutto e sono usciti insieme da Temptation. Oggi però uno sfogo di Silvia Tirado ha portato alla luce una situazione tutt’altro che rose e fiori! Dalle sue parole, infatti, sembra in procinto di dire addio a Gabriele Pippo. Lo sfogo di Silvia è stato davvero lungo e a tratti intenso, soprattutto quando la voce le si è quasi spezzata. Ha spesso parlato in terza persona, ma era chiaro il riferimento alla sua situazione di coppia. Silvia ha iniziato dicendo che in una coppia bisogna venirsi incontro e che non bisogna trascurare il partner. Vuole sentirsi amata e un po’ corteggiata, insomma roba che ha già espresso a Temptation Island Vip.

Silvia e Gabriele dopo Temptation Island Vip, ancora problemi: “Assurdo che debba stare sempre sola”

“Dovremmo stare con delle persone che ci fanno sentire importanti ogni giorno, che una volta magari mettono da parte il lavoro per voi. Io credo sia assurdo che una donna stia sempre da sola. Sempre”, ha detto la Tirado. Proseguendo ha raccontato che trascorre la maggior parte delle serate da sola, non solo nel weekend ma durante tutta la settimana. Quando riesce a uscire di casa è grazie alle sue amiche. Insomma, Gabriele la starebbe trascurando per il lavoro. Poi Silvia ha aggiunto, ed è qui che le tremava la voce: “Ci sono persone che non sono minimamente pronte a essere fidanzati, perché vuol dire non essere egoisti e pensare all’altra persona. Scegliete persone che vi mettono sempre al primo posto, che vi facciano sentire importanti, che si ricordino di voi”. I due hanno discusso su questo punto anche durante il falò e Gabriele aveva chiesto del tempo da dedicare ai suoi progetti musicali. Terminato Temptation, pare che il figlio di Pippo Franco si sia chiuso nuovamente nello studio di registrazione e Silvia oggi si sente di nuovo trascurata.

Gabriele Pippo e Silvia Tirado news: cosa succede oggi alla coppia di Temptation Island Vip

Tutto pare venga prima di lei: il lavoro, gli amici, ogni cosa. “Io ho mancato di rispetto, l’ho ammesso, ma se si mette una pietra sopra non si può mancare di rispetto. Sennò non si finisce più”, ha aggiunto. Silvia di Temptation Island Vip ha ripreso il suo sfogo dopo poco nel pomeriggio, aggiungendo altri particolari. La ragazza, che è stata anche vittima di razzismo, ha spiegato: “Sono stata soggetta a critiche, gente si è permessa di esprimere il proprio giudizio, come è giusto che sia, non conoscendomi. […] Ed è giusto che le persone sappiano che io non tollero l’ipocrisia”. La fidanzata di Gabriele ha specificato che il suo sfogo è dovuto alla volontà di mettere al corrente tutti della sua situazione.

Temptation, Silvia Tirado attacca Gabriele Pippo: “Dov’è il rispetto? Si tocca il fondo”

Silvia non ha mancato di attaccare il fidanzato, o colui che dovrebbe ancora esserlo oggi: “Perché fate tutti quelli preoccupati che magari la famiglia vi guarda, poi non vi vergognate di fare i video con donne nu.e”, e ha condito ulteriormente la descrizione delle scene. Poi ha proseguito: “Sapendo che avete dall’altra parte una persona. Dov’è il rispetto qui? Se uno chiede rispetto deve darlo. Io ho sbagliato, l’ho detto mille volte e ribadito. Ho cercato in tutti i modi di farmi perdonare, però quando si tocca il fondo si tocca il fondo. Non esiste proprio”. Alla luce di tutto questo, Silvia e Gabriele si sono lasciati dopo Temptation Island Vip oppure la ragazza con questo sfogo ha voluto lanciare l’ennesimo segnale?