Francesco Chiofalo, Lenticchio tentatore fidanzato a Temptation Island Vip? Selvaggia Roma accusa l’ex

Alla vigilia dell’ultima puntata di Temptation Island Vip, spunta la rivelazione che non ti aspetti. A detta di Selvaggia Roma, Francesco Chiofalo – uno dei tentatori del programma di Simona Ventura – sarebbe andato in Sardegna da fidanzato. Selvaggia e Lenticchio hanno partecipato all’edizione classica del format nel 2017 e non si sono lasciati nel migliore dei modi. “Francesco a Temptation Island Vip? Non capisco come mai sia andato a fare il tentatore visto che, da quel che so, è fidanzatissimo”, ha spifferato la romana al settimanale Vero. Parole che combaciano in qualche modo con quelle di Elena Morali: l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha parlato qualche giorno fa di tentatori e tentatrici fidanzati che si sono spacciati per single in tv, solo per partecipare alla trasmissione prodotta da Maria De Filippi. Si riferiva forse a Francesco? Il personal trainer non è riuscito a conquistare nessuna fidanzata ma si è distinto per i consigli dati a Nilufar Addati circa la sua amicizia con Nicolò Federico Ferrari. Come risponderà alle insinuazioni della sua ex compagna?

Selvaggia Roma è ora felice accanto al nuovo fidanzato Luca

Archiviata la relazione con Lenticchio, Selvaggia Roma ha ritrovato la serenità accanto a Luca, un personal trainer di Krav Maga. I due erano stati già insieme da adolescenti e si sono ritrovati casualmente un anno fa. Il ritorno di fiamma ha funzionato alla grande, tanto che ora Selvaggia e Luca sono più uniti e innamorati che mai. “Luca ha la testa sulle spalle, prende le cose sul serio e in futuro vorrei avere dei figli da lui”, ha detto la Roma. “Mi riempie di attenzioni, è molto altruista. Convivevamo, poi siccome tra noi c’erano problemi ho deciso di andarmene di casa e lui, da uomo maturo qual è, ha capito che era la cosa migliore perché avevo bisogno di trovare la mia stabilità”, ha aggiunto la 28enne.

Selvaggia Roma svela gli altarini di Francesco Chiofalo

“Ho riscoperto la mia serenità, ho ripreso in mano la mia vita dopo aver dedicato molto tempo alle persone sbagliate. Con Francesco avevo scoperto gli altarini già prima di Temptation Island”, ha puntualizzato Selvaggia Roma.