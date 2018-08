Temptation Island Vip, manca una tentatrice all’appello: si tratta dell’ex di Balotelli

Temptation Island Vip, Melissa Castagnoli non farà più parte del cast delle tentatrici? L’ex di Mario Balotelli assente

Continuano a susseguirsi con estrema velocità le indiscrezioni (e a volte anche le smentite) sul cast di Temptation Island Vip. Confermate le coppie che prenderanno parte al programma, infatti, adesso è l’ora di scoprire chi saranno le tentatrici e i tentatori – famosi – che soggiorneranno nel villaggio delle tentazioni. Confermati, al momento, sembrerebbero essere Davide Rossi (figlio di Vasco Rossi), Erjona Sulejmani (ex moglie di Blerim Dzemaili) e Francesco Chiofalo, conosciuto soprattutto per aver partecipato l’anno scorso alla versione Nip di Temptation. Recentemente, inoltre, si era fatto anche il nome di Melissa Castagnoli. L’ex storica di Mario Balotelli, nello specifico, avrebbe dovuto essere una delle tentatrici. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, tuttavia, pare che al momento la showgirl manchi all’appello. Cosa sarà successo?

Temptation Island Vip: Melissa Castagnoli non farà più parte del cast delle tentatrici?

Secondo la rubrica Chicche di Gossip di Chi: “La showgirl Melissa Castagnoli, ex di Mario Balotelli, annunciata come tentatrice di Temptation Island Vip, ha fatto perdere le tracce della sua… partecipazione”. Sul perché di lei e del suo ingresso al programma non si sappia più nulla il giornale di Alfonso Signorini non ha però aggiunto altro. Sarà forse questa una tattica per attirare l’attenzione o forse, visto che per fare la tentatrice bisogna essere single, la bella Melissa non è più libera da legami?

Temptation Island Vip: le coppe della prima edizione

Le coppie che prenderanno parte alla prima edizione di Temptation Island Vip sono state invece tutte confermate. Nel villaggio, come molti già sanno, entreranno: quattro volti noti di Uomini e Donne (Sossia e Ursula e Giordano e Nilufar), Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta, Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere Walter Zenga, con la fidanzata Alessandra e l’imprenditore Fabio Esposito con la compagna Marcella.