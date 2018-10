Temptation Island Vip puntata speciale: litigi e un triangolo amoroso

Temptation Island Vip, anticipazioni puntata speciale: quattro coppie nello studio di Uomini e Donne



Questo pomeriggio è stata registrata una puntata speciale di Temptation Island Vip a Uomini e Donne. Nello studio sono entrate diverse coppie che hanno preso parte al reality delle tentazioni insieme ovviamente a Simona Ventura, seduta tra Tina Cipollari e Gianni Sperti. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, sono entrati in studio Sossio e Ursula, Valeria e Patrick, Stefano e Nicoletta, Andrea e Alessandro. Non hanno, però, presto parte alle registrazione due volti molto attesi dal pubblico del Trono Classico, Nilufar e Giordano. Il primo confronto in studio è avvenuto tra Sossio e Ursula. L’ex dama del Trono Over ha raccontata che si sono rivisti e sentiti dopo il falò di confronto. Lei stava per tornare con lui, ma le è arrivato uno screenshot di una chat. Sossio e Ursula erano molto attesi da Gianni e Tina, i quali conoscono molto bene questa coppia. Dopo aver letto i messaggi dell’Aruta, che ci provava con una ragazza molto giovane, la Bennardo ha deciso di mettere finalmente la parola fine alla loro storia. In studio è l’ex cavaliere è stato molto criticato. Ha preso parte alla puntata anche Giorgio Alfieri, il quale è sicuro di essersi comportato molto bene con Ursula. Pertanto, ha ammesso che non meritava tutti gli insulti di Sossio. Sono entrati in studio, successivamente, anche Bettarini e Nicoletta. I due hanno confermato il loro amore.

Temptation Island Vip: Andrea, Alessandro e Cerioli protagonisti di un triangolo amoroso

Subito dopo è arrivato Andrea, che ha ammesso di voler bene ad Alessandra. Ma secondo il giovane Zenga, la ragazza avrebbe dovuto riconoscere i suoi errori al falò di confronto. Ed ecco che è entrato anche Andrea Cerioli. L’ex tronista ha rivelato di essere rimasto male per un’affermazione di Alessandra. Quest’ultima ha dichiarato a Zenga di aver detto al tentatore di togliere le mani dal suo sedere. Cerioli ha negato questo, affermando che se qualora lei avesse fatto capire che non aveva voglia di stargli vicino, lui non l’avrebbe mai fatto. Ed ecco che è entrata anche la Sgolastra, che ha continuato a giustificarsi. Alla fine, però, ha riconosciuto che tra lei e Cerioli c’era della complicità. Maria De Filippi ha rivelato di aver visto del sentimento tra loro e Alessandra ha poi ammesso che al momento sta valutando cosa fare, in quanto sta sentendo anche l’ex tentatore oltre che il suo ex. Pare proprio che sia nato un vero triangolo amoroso.

Temptation Island Vip: Valeria Marini e Ivan Gonzalez entrano insieme in studio

Cerioli non è apparso molto convinto, in quanto non vorrebbe fare chiodo schiaccia chiodo. Nonostante ciò, ha deciso di darle del tempo. A questo punto, però, si è ribellato Zenga, il quale ha chiesto ad Alessandra cosa avrebbe fatto con l’ex tentatore se lui non l’avesse lasciata. Dopo ciò, Alessandra ha lasciato lo studio per poi rientrare piangendo, mentre Maria consolava Zenga. Hanno preso parte alla registrazione anche Valeria Marini e Ivan Gonzalez, che hanno fatto divertire il pubblico. Infine, anche Patrick è entrato in studio e ha parlato molto dell’esperienza vissuta nel reality.