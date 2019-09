Temptation Island Vip, Pippo Franco sul figlio: “Con Silvia mai parlato”

Temptation Island Vip, Pippo Franco rompe il silenzio sul figlio e Silvia: “Con lei, mai parlato”

Pippo Franco si è confessato alla rivista Spy, parlando ampiamente della partecipazione di suo figlio a Temptation Island Vip. Il celebre cabarettista ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Silvia Tirado, la fidanzata di Gabriele. Ed è emerso che tra la giovane e il ‘suocero’ i rapporti sono praticamente nulli. Non perché Pippo abbia qualcosa contro di lei, ma semplicemente perché non hanno mai avuto l’opportunità di approfondire la loro conoscenza. Per quanto riguarda Gabriele, invece, Franco conferma quanto il ragazzo ha espresso nello show di Canale 5. Tutto vero: si è fatto da solo, senza sfruttare la notorietà di papà.

“L’ho vista poche volte, dieci volte è dire tanto e non abbiamo mai parlato o approfondito”

“L’ho vista poche volte, dieci volte è dire tanto e non abbiamo mai parlato o approfondito. Si vede che non è ancora il momento. Queste sono cose che riguardano Gabriele: quello che conta è la sua libertà”. Così Pippo Franco risponde circa i rapporti che ci sono tra lui e Silvia. Poi aggiunge: “Se Gabriele resisterà alle tentazioni? So per certo che quando si lega a una persona è estremamente fedele. Non ha mai ceduto alle sciocchezze”. Il conduttore, a proposito della scelta del figlio di prendere parte al reality, pensa che sia stata davvero una decisione scaturita dalla curiosità di mettere alla prova la sua relazione. E sulla questione notorietà risponde: “Se si può definire un vip? Direi di no. Invece si può definire interamente Pippo, intendo come carattere. Sotto certi aspetti è proprio uguale a me, soprattutto nell’uso dell’ironia.”

“Raramente lo vediamo, semmai ci sentiamo al telefono, neanche troppo spesso”

“Lui ha detto che si è formato da solo, ed è vero. E come lui suo fratello, che oggi fa lo psicologo. Sin dall’asilo li abbiamo mandati alle scuole inglesi e americane, affinché avessero più informazioni possibili sul mondo”, spiega Pippo che fa inoltre sapere che i suoi figli non hanno guardato i suoi programmi tv e nemmeno hanno visto spesso le sue serate cabarettistiche: “Ma mi hanno seguito come padre. […] Lui è un ragazzo che ha girato il mondo ed è assolutamente autonomo. Raramente lo vediamo, semmai ci sentiamo al telefono, neanche troppo spesso […] Ogni tanto però mi fa sentire i suoi progetti musicali, quello sì: lui ama la musica più di ogni altra cosa.”