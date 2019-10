Temptation Island Vip, Pago si morde la lingua: “Single? No no…” (video)

Temptation Island Vip, Pago si morde la lingua: “Io single? No no no…” Spunta un video, ‘autocensura’

La storia tra Pago e Serena Enardu, con gran stupore del pubblico, è naufragata a Temptation Island Vip. Dopo la fine del reality Mediaset i due hanno avuto un confronto a Uomini e Donne (sono già uscite le anticipazioni ma deve ancora essere mandato in onda). Nel frattempo l’ex coppia mantiene un rigoroso silenzio sui rapporti attuali, anche perché, con ogni probabilità, non può parlare via social e a mezzo stampa finché non verrà trasmessa la puntata dello show. Tuttavia Pacifico è apparso in alcuni video su Instagram in compagnia di Davide Lacerenza, ex fidanzato di Stefania Nobile (la figlia di Wanna Marchi). L’uomo gestisce un locale a Milano ed proprio qui che ha incontrato il musicista, mettendolo involontariamente in difficoltà con una serie di Stories Instagram.

“Stasera siamo qua io e Pago, ragazze dove siete?” Davide Lacerenza imbarazza Pago

“Stasera siamo qua io e Pago, ragazze dove siete?“, dichiara un sorridente Lacerenza in compagnia di Pago che è passato nel suo locale milanese. “Siamo single tutti e due”, ha aggiunto Davide mettendo in palese difficoltà Pacifico. “No no no”, si è affrettato a rispondere. “Non ne ho voglia… non posso”, ha infine chiosato Pago. Insomma, la bocca deve rimanere ben cucita su quanto è accaduto con Serena una volta tornato da Temptation Island Vip. Fatto sta che pare proprio che i due non abbiano ricucito in alcun modo in questi giorni. D’altro l’ex tronista sembra avere le idee chiarissime, almeno attualmente. Ossia che non vuole tornare sui suoi passi.

Pago e Serena dopo Temptation Island Vip

A breve andrà in onda la puntata di Uomini e Donne in cui Pago e Serena hanno avuto un ulteriore chiarimento dopo il naufragio della loro relazione a Temptation Island Vip. Inoltre si è venuto a sapere che l’ex coppia si è rivista per tre giorni consecutivi in Sardegna terminato il reality. L’occasione ha dato modo al musicista e all’ex tronista di parlare e di confrontarsi una volta di più su tutto ciò che è accaduto.