Temptation Island Vip “Senza conduzione”: ma le puntate raddoppiano

Temptation Island Vip “Senza conduzione”: le ultime novità sul programma

Procedono i lavori per la prossima edizione di Temptation Island Vip. Mancano ancora diversi mesi alla messa in onda ma, secondo le ultime indiscrezioni, la produzione del reality si starebbe già muovendo per individuare la prossima conduttrice. Adesso che Simona Ventura è tornata in Rai c’è da capire chi prenderà il suo posto. Si sono fatti diversi nomi, tra cui quello di Elisabetta Gregoraci, Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi ma, secondo il settimanale Spy, Temptation Island Vip rimane per il momento “Senza conduzione”. Non c’è ufficialmente nessuna conduttrice in lizza per il ruolo, mentre altre novità interessanti riguardano il numero di puntate e la programmazione stessa dello show.

Temptation Island Vip raddoppia: quando va in onda e news sul numero di puntate

Temptation Island Vip, visto il successo di ascolti della precedente edizione, ritornerà su Canale 5 raddoppiando i suoi appuntamenti. Quest’anno, come riportano le ultime news di Spy, il programma di Maria De Filippi sarà composto non più da 4 ma da 8 puntate. Le novità più interessanti, tuttavia, riguardano la programmazione. La trasmissione, difatti, potrebbe far slittare la programmazione del Grande Fratello Vip a gennaio, al posto dell’Isola dei famosi. Seguendo questo ragionamento, dunque, Temptation Island Vip dovrebbe andare in onda dopo l’estate.

Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo tra i partecipanti? Lenticchio risponde

Francesco Chiofalo e la nuova fidanzata Antonella Fiordelisi ieri a Radio Radio hanno parlato dell’eventualità di prendere parte alla prossima edizione di Temptation Island Vip. Entrambi hanno ammesso che, qualora dovesse arrivare una proposta, valuterebbero la cosa. Francesco Chiofalo e Antonella stanno insieme da poco ma, come hanno dichiarato in più occasioni, sono molto innamorati. Pur essendo consapevoli delle dinamiche della trasmissione, dunque, Lenticchio e la nuova fidanzata a Temptation andrebbero solo per avere ulteriori conferme.