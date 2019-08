Temptation Island Vip, Nicolò Brigante tentatore? Parla l’ex tronista dopo i gossip

Temptation Island Vip 2019, Nicolò Brigante ci sarà? L’ex tronista interviene

Sono trapelati diversi nomi di possibili tentatori di Temptation Island Vip 2019 in questi giorni. Le riprese della seconda edizione Vip sono cominciate lo scorso weekend, ma i gossip e i pettegolezzi non mancano di certo. Uno di questi ha travolto Nicolò Brigante, l’ex tronista di Uomini e Donne. Si vociferava, e capirete presto perché parliamo al passato, che Nicolò fosse un tentatore di Temptation Island Vip e sulla base di queste voci qualcuno ha costruito un gossip. Stiamo parlando di Deianira Marzano, che tramite il suo profilo Instagram spettegola un po’ su tutti i personaggi della televisione. Stavolta ha colpito proprio Nicolò, approfittando della sua presunta partecipazione a Temptation, ma pare abbia fatto un buco nell’acqua.

Nicolò Brigante a Temptation Island Vip? “Stavolta avete sbagliato”

Secondo Deianira, Nicolò avrebbe partecipato al reality seppure segretamente fidanzato. Visto che fino a poche ore fa tutto taceva, molti si sono fidati di ciò che ha detto La Terribile, anche perché la presenza di Nicolò a Temptation Island Vip 2019 sembrava quasi certa. E invece l’ex tronista è intervenuto tramite una stories su Instagram per smentire tutto. Queste le sue parole: “Sono stati giorni divertenti, leggendo le molte notizie e commenti che mi riguardavano… Ringrazio tutti per l’attenzione che mi avete riservato ma stavolta avete sbagliato… Un grosso bacio da un’altra bellissima isola… La mia Sicilia”. Nicolò dunque si sta godendo gli ultimi giorni d’agosto nella sua terra, sulle sue spiagge.

Tentatori Temptation Island Vip, l’ex tronista Nicolò Brigante non ci sarà

Con questo messaggio su Instagram, Nicolò ha decisamente smentito la sua partecipazione come tentatore a Temptation Island Vip, visto che si trova in Sicilia e non in Sardegna, dove sono in corso le riprese del reality. Anche il fatto che abbia usato Instagram è un chiaro segno del fatto che non si trova nel villaggio. Non ha invece proferito molte parole sul gossip lanciato da Deianira, sul fatto che sia segretamente fidanzato, ma ha implicitamente smentito anche questo, parlando di “giorni divertenti”.