Temptation Island Vip: Melissa Castagnoli sarà una tentatrice

Melissa Castagnoli sarà una tentatrice di Temptation Island Vip

Sta per partire la prima edizione di Temptation Island Vip che vede la conduzione di Simona Ventura. Dopo il grandissimo successo della versione classica di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, che ha registrato record di ascolti, cresce l’attesa per la messa in onda dell’edizione Vip. Sono stati svelati, durante gli scorsi giorni, tutti i nomi delle coppie che parteciperanno ufficialmente al programma di Canale 5. Adesso si attendono i nomi dei primi tentatori e delle prime tentatrici del mondo dello spettacolo che faranno parte del cast di Temptation Island Vip. Siamo in grado di svelare il nome della prima tentatrice che sarà nel villaggio dei fidanzati. Stiamo parlando di Melissa Castagnoli.

Temptation Island Vip: Melissa Castagnoli è una tentatrice ufficiale. Ecco chi è

“Sul numero in edicola di OGGI troverete una mia intervista a Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e “responsabile” del successo di Temptation Island. La Mennoia ci svela I retroscena e I segreti del programma che ha incollato al video 4 milioni di italiani” scrive il giornalista Alberto Dandolo sul suo profilo Instagram. “Ci anticipa anche che Melissa Castagnoli (cu fu?), ex di Balotelli, sara’ una “tentatrice vip” scrive il giornalista sul social network. Melissa Castagnoli non è però un volto nuovo a Temptation Island. La modella ha già fatto la tentatrice nella versione classica del programma nel 2016. Durante la sua partecipazione all’isola delle tentazioni, la Castagnoli si è avvicinata a Roberto, il fidanzato di Valeria. Dopo la fine del programma, tra la modella e il ragazzo non c’è stato nulla e adesso è pronta a rimettersi in gioco.

Temptation Island Vip: è tutto pronto

Manca ormai meno di un mese alla messa in onda di Temptation Island Vip. Il programma condotto da Simona Ventura sarà in onda su Canale 5 a partire da martedì 11 settembre. Le coppie protagoniste della prima edizione Vip sono già state svelate dalla stessa conduttrice. Si preannuncia un’edizione ricca di colpi di scena.