Temptation Island Vip, le prime parole di Alessia Marcuzzi: “Elettrizzata”

Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi pronta a condurre il reality delle tentazioni

Alessia Marcuzzi è la conduttrice di Temptation Island Vip e prende così il posto di Simona Ventura. A ufficializzare la notizia ci aveva pensato il settimanale Spy e a confermare è stata la pubblicità che vede la conduttrice annunciare la nuova edizione del reality. A prendere parte al programma delle tentazioni saranno questa volta coppie note nel mondo dello spettacolo e Alessia sarà sicuramente in grado di condurle fino alla fine del percorso. In un’intervista sul settimanale Uomini e Donne Magazine, la Marcuzzi parla per la prima volta di questa nuova esperienza su Canale 5. La conduttrice si dice pronta ed emozionata di vivere questo nuovo e importante percorso. Per Alessia si tratta di un’avventura totalmente diversa da quelle che ha affrontato fino ad ora, visto che si ritroverà a viverla proprio insieme ai vari protagonisti. L’idea di condividere dei momenti indimenticabili e di viverli immedesimandosi nelle coppie la entusiasma particolarmente.

Alessia Marcuzzi conduttrice di Temptation Island Vip: “Le coppie che sono state scelte mi piacciono”

“Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova”, dichiara Alessia al settimanale. Ma cosa si aspetta da questa nuova avventura? “Di fare un bel lavoro di squadra con un bel gruppo e di trovare delle persone con cui condividere dei momenti molto privati e delle emozioni”. Sono una fan del programma e per questo sono ancora più contenta di vivere la trasmissione in prima persona”, rivela la Marcuzzi. Per quanto riguarda le coppie che prenderanno parte alla versione Vip del reality, la conduttrice ammette che le piacciono e non vede l’ora di vederle all’opera. Ancora non si sa di preciso quale sarà il cast di questa nuova edizione, ma ricordiamo che Raffaella Mennoia aveva anticipato qualcosina al riguardo.

Alessia Marcuzzi, prima di partire per la Sardegna si gode i figli

Prima di partire per la Sardegna, per questa avventura, la Marcuzzi si godrà un po’ di relax con i suoi figli. La conduttrice annuncia “un viaggio on the road in America” con i suoi ragazzi. Non ci resta che attendere, dunque, l’inizio di questa seconda edizione della versione Vip per vedere Alessia svolgere lo stesso ruolo che Filippo Bisciglia ha rivestito nella versione Nip del programma.