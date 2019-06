Temptation Island Vip, Kiko e Ambra nel cast? Parla la professoressa

Kiko e Ambra del Grande Fratello parteciperanno a Temptation Island Vip?

Grazie al Grande Fratello 16 Ambra Lombardo e Chicco Nalli sono ufficialmente una coppia. Un amore nato piano piano, tra critiche e malelingue, che sta però resistendo alla quotidianità e alla distanza visto che l’hair stylist abita a Roma mentre la professoressa a Milano. Da giorni non si fa che parlare di una probabile partecipazione della coppia a Temptation Island Vip, il reality show prodotto da Maria De Filippi che andrà in onda tra settembre e ottobre e sarà condotto per la prima volta da Ilary Blasi. Un programma che metterebbe a rischio la relazione tra Ambra e Kikò ma che potrebbe rivelarsi una prova importante per il loro sentimento. I due parteciperanno davvero? Sulla questione si è espressa la Lombardo in un’intervista concessa al settimanale Nuovo.

Cosa ha detto Ambra Lombardo su Temptation Island Vip

“Io e Kiko a Temptation Island? L’ho letto anche io… Ma bisogna dire che, da buona siciliana, io sono gelosissima e non so se questo programma potrebbe giovare alla nostra unione, dobbiamo ancora conoscerci e viverci. Se ci penso, mi viene in mente solo l’innumerevole quantità di coppie sfasciate uscite da quel reality e io tremo al solo pensiero”, ha dichiarato Ambra Lombardo. Insomma la modella e insegnante non sembra tanto propensa a partecipare ad un nuovo programma tv insieme a Chicco. Dopo il Grande Fratello Ambra sogna qualcosa di più stabile e concreto ed è per questo che ha messo momentaneamente da parte il suo lavoro a scuola.

Ambra Lombardo ha messo in stand by il lavoro da prof

“Ho solo temporaneamente lasciato la mia cattedra per dedicarmi di più al lavoro di modella, che facevo già prima del Grande Fratello. La mia vita non è poi così diversa da prima”, ha puntualizzato Ambra Lombardo a proposito del suo lavoro.